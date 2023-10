Una nova investigació suggereix que els humans van viure a les Amèriques molt abans del que es pensava

Un estudi recent ha revelat que els humans poden haver habitat les Amèriques molt abans del que es creia. Les petjades humanes fossilitzades descobertes a Nou Mèxic es remunten a fa entre 21,000 i 23,000 anys, desafiant la teoria comuna que els humans van arribar a Amèrica del Nord i del Sud fa uns 15,000 anys.

Les petjades es van trobar a la vora d'un antic llit del llac al parc nacional de White Sands a Nou Mèxic l'any 2021. Els científics van qüestionar inicialment la precisió dels mètodes de datació utilitzats quan es van descobrir les petjades. No obstant això, una anàlisi posterior va confirmar que les petjades tenien entre 21,000 i 23,000 anys d'antiguitat, cosa que les converteix en les petjades humanes més antigues trobades a Amèrica.

En el primer estudi, els científics van utilitzar la datació per radiocarboni per determinar l'edat de les llavors de les plantes aquàtiques enganxades a les petjades. Tot i que alguns científics eren escèptics sobre aquest mètode de datació, el nou estudi va emprar diferents materials per a la datació amb radiocarboni. Els investigadors van examinar antics grans de quars i pol·len de coníferes trobats al lloc de les petjades. Van analitzar uns 75,000 grans de pol·len pur i van observar els danys a les xarxes cristal·lines dels antics grans de quars per estimar la seva edat.

Els resultats del nou estudi van proporcionar dues línies d'evidència que van donar suport al rang de dates inicial de 21,000 a 23,000 anys. Això desafia la idea que els humans van arribar a les Amèriques poc abans que el pont terrestre de Bering fos submergit per l'augment del nivell del mar fa uns 15,000 anys.

Les petjades antigues ofereixen als arqueòlegs una visió valuosa de les activitats humanes passades, proporcionant instantànies de com es mouen les persones i els animals en llocs específics. Tot i que altres jaciments arqueològics a Amèrica s'han datat en un període de temps similar, no s'han relacionat definitivament amb la presència humana. El descobriment d'aquestes petjades humanes al parc nacional de White Sands proporciona proves innegables de l'ocupació humana a la regió.

Fonts: [font 1], [font 2]

Glossari: