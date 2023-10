L'asteroide 12P/Pons-Brooks podria ser visible a ull nu el 2024

El cometa 12P/Pons-Brooks, conegut per la seva activitat criovolcànica, passarà més a prop de la Terra el 21 d'abril de 2024. Amb un diàmetre d'aproximadament 18.6 milles (30 km), té el potencial de fer-se visible a ull nu durant aquesta trobada propera.

El criovulcanisme, també conegut com a vulcanisme fred, és un procés geològic on els materials gelats, com l'aigua, l'amoníac o el metà, surten de l'interior d'un cos celeste en lloc de la roca fosa. Aquests criovolcans es troben sovint en cossos gelats com els cometes i algunes llunes del sistema solar exterior.

El cometa 12P/Pons-Brooks va ser descobert per primera vegada per l'astrònom Jean Louis Pons el 1812, i posteriorment redescobert independentment per William Robert Brooks el 1883. Segueix una òrbita el·líptica al voltant del Sol, amb un període mitjà d'uns 70.5 anys.

Durant la seva aproximació més propera a la Terra el 2024, hi ha la possibilitat que 12P/Pons-Brooks pugui ser visible a simple vista. Això vol dir que, sense l'ajuda de telescopis o prismàtics, els observadors d'estrelles poden veure el cometa al cel nocturn. Tanmateix, la visibilitat dels cometes de vegades pot ser impredictible, ja que depèn de factors com la brillantor del cometa i la proximitat a la Terra.

Els cometes estan formats per una barreja de materials volàtils, com ara gel d'aigua, pols, diòxid de carboni i metà. Quan un cometa s'acosta al Sol, la calor fa que aquests materials volàtils es vaporitzin i produeixin una coma brillant, o atmosfera, al voltant del nucli. Aquest coma brillant i la cua del cometa són els que fan visibles els cometes des de la Terra.

És important que els entusiastes de l'astronomia es mantinguin al dia de la informació i les prediccions més recents sobre la visibilitat del cometa 12P/Pons-Brooks l'any 2024. Amb condicions meteorològiques adequades i un cel nocturn clar, hi ha l'oportunitat de presenciar aquest cometa criovolcànic despullat. ull.

