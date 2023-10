El Hubble revela una imatge impressionant de la galàxia lenticular NGC 612

El telescopi espacial Hubble ens ha tornat a sorprendre amb una imatge impressionant, aquesta vegada de la galàxia lenticular NGC 612. Situat a uns 400 milions d'anys llum de distància a la constel·lació d'Sculptor, NGC 612 és un objecte celeste únic i fascinant.

Les galàxies lenticulars, com NGC 612, comparteixen similituds amb les galàxies espirals pel que fa a la forma. Tenen una protuberància central envoltada per un disc, però no tenen els braços espirals distintius. En el cas de NGC 612, el disc galàctic es compon principalment de gas i pols d'hidrogen fred, cosa que li dóna els seus tons taronja i vermell fosc. Quan mirem des de la Terra, veiem una perspectiva d'avantguarda d'aquesta galàxia captivadora.

Una de les característiques més notables de NGC 612 és la presència d'un forat negre supermassiu al seu nucli. Envoltant el forat negre, la pols i el gas del disc galàctic s'arremolins mentre és arrossegat a l'atracció gravitatòria del forat negre. La fricció immensa generada per aquest material que cau fa que emeti llum a través de l'espectre electromagnètic. Com a resultat, la regió central de NGC 612 sembla unes 100 vegades més brillant que totes les altres estrelles de la galàxia juntes. Aquest fenomen classifica NGC 612 com una galàxia Seyfert, coneguda per emetre una quantitat substancial de radiació infraroja tot i semblar normal en freqüències òptiques. Concretament, NGC 612 es classifica com una galàxia Seyfert de tipus II a causa del moviment tranquil de la matèria al voltant del seu nucli.

El que diferencia a NGC 612 d'altres galàxies lenticulars és la seva població estel·lar inusualment jove. Mentre que les galàxies lenticulars solen consistir en estrelles més antigues amb una formació estel·lar en curs mínima, NGC 612 conté estrelles que només tenen entre 40 i 100 milions d'anys. A més, NGC 612 és una de les poques galàxies lenticulars conegudes per presentar fortes emissions de ràdio. Les ràdio galàxies, com NGC 612, es caracteritzen per la seva alta lluminositat en radiofreqüències. NGC 612 s'associa amb una font de ràdio anomenada PKS 0131-36 i és un dels cinc exemples coneguts d'una galàxia lenticular de ràdio brillant.

Els astrònoms especulen que les interaccions amb una galàxia espiral companya en el passat poden haver contribuït a les emissions de ràdio millorades de NGC 612. La regió central de NGC 612 presenta característiques observades habitualment a les galàxies de ràdio, i l'estudi d'aquests fenòmens permet als astrònoms obtenir una comprensió més profunda de per què certes galàxies emeten senyals de ràdio forts.

A la llum de la darrera imatge del telescopi espacial Hubble, la nostra comprensió de les complexitats i misteris de NGC 612 s'ha enriquit molt. Gràcies a les increïbles capacitats del Hubble, continuem descobrint els secrets del nostre vast univers.

– Crèdit d'imatge: Telescopi espacial Hubble de la NASA, ESA, A Barth, Universitat de Califòrnia – Irvine, i B Boizelle, Universitat Brigham Young; Processament: Gladys Kober, NASA/Universitat Catòlica d'Amèrica.