El telescopi Hubble captura una imatge sorprenent de NGC 6951: una galàxia espiral intermèdia

Una nova imatge impressionant capturada pel telescopi espacial Hubble de la NASA mostra la bellesa de NGC 6951, una galàxia espiral intermèdia situada a 78 milions d'anys llum de distància a la constel·lació de Cefeu. La imatge revela braços espirals de color blau brillant arremolinant al voltant del centre blanc de la galàxia.

NGC 6951 ha fascinat els astrònoms a causa de la seva història estel·lar única. Fa uns 800 milions d'anys, la galàxia va experimentar un període de formació estel·lar intensa. Després d'una calma de 300 milions d'anys, el naixement d'estrelles es va reprendre una vegada més. S'estima que l'edat mitjana dels cúmuls estel·lars de NGC 6951 és d'entre 200 i 300 milions d'anys, però alguns cúmuls es remunten a mil milions d'anys. Aquests cúmuls estel·lars apareixen com a puntes blaves brillants enmig de regions turbulentes de gas, representades en vermell fosc.

NGC 6951 està classificada com una galàxia Seyfert de tipus II, caracteritzada per la seva emissió de grans quantitats de radiació infraroja i la presència de matèria gasosa de moviment lent prop del seu centre. Alguns científics també la classifiquen com una galàxia de regió de línia d'emissió nuclear (LINER) de baixa ionització, que emet àtoms dèbilment ionitzats o neutres. Amb aproximadament 75,000 anys llum, NGC 6951 és visible des de l'hemisferi nord a causa de la seva proximitat al pol celeste nord.

El centre de NGC 6951 acull un forat negre supermassiu envoltat per un anell d'estrelles, gas i pols que abasta uns 3,700 anys llum. Coneguda com a "anell circumnuclear", aquesta estructura ha estat formant estrelles durant aproximadament 1 a 1.5 milions d'anys. Els científics sospiten que el gas interestel·lar flueix a través de la densa barra de la galàxia per arribar a l'anell circumnuclear, proporcionant combustible per a la formació estel·lar en curs. Aproximadament el 40% de la massa de l'anell està format per estrelles relativament noves, de menys de 100 milions d'anys. Els carrils espirals de pols connecten el centre de la galàxia amb les seves regions exteriors, aportant material addicional per a la futura formació estel·lar.

NGC 6951 ha estat testimoni de diversos esdeveniments explosius en forma de supernoves. Els astrònoms han registrat fins a sis supernoves a la galàxia durant els últims 25 anys. Aquestes explosions estel·lars proporcionen informació valuosa sobre les estrelles progenitores, inclosa la seva edat, lluminositat i posició.

La imatge de NGC 6951 es va crear mitjançant les dades recollides per la Wide Field Camera 3 i la càmera avançada per a enquestes de Hubble en llum visible i infraroja.

