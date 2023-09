Sombrero Galaxy: una bellesa majestuosa i única a l'univers

La galàxia Sombrero, també coneguda com Messier 104 o M104, ha captat l'atenció del telescopi espacial Hubble de la NASA amb el seu aspecte majestuós i atractiu. Situada a l'extrem sud del cúmul de galàxies de Verge i situada a 28 milions d'anys llum de distància de la Terra, aquesta galàxia espiral és realment un espectacle per contemplar.

Amb un diàmetre de 50,000 anys llum, la galàxia del Sombrero destaca pel seu nucli brillant, blanc i bulbós, que està envoltat de densos carrils de pols que formen la seva estructura espiral. És dins d'aquest carril de pols on es produeix la formació estel·lar, que afegeix la bellesa de la galàxia. Els científics creuen que un gran forat negre resideix al centre de M104, cosa que li dóna una altra característica intrigant.

La galàxia Sombrero es va guanyar el seu nom per la seva semblança amb el barret mexicà del mateix nom. Els seus braços espirals s'estenen a través d'un carril de pols dens, creant un anell que tanca la protuberància central. A més, posseeix un nucli brillant amb una gran protuberància central, la qual cosa la converteix en una galàxia única i visualment sorprenent.

Tot i que la galàxia del Sombrero sembla gairebé a la vora de la Terra, està fora del rang de visualització a ull nu. Tanmateix, encara es pot veure amb un petit telescopi, gràcies a la seva magnitud relativament brillant de +8.

Gràcies a les notables capacitats del telescopi espacial Hubble, el dens sistema de cúmuls globulars de M104 s'ha pogut distingir fàcilment. S'estima que la galàxia Sombrero té aproximadament 2,000 cúmuls globulars, que és deu vegades el nombre que es troba a la nostra pròpia galàxia, la Via Làctia. Aquests cúmuls globulars tenen un rang d'edat impressionant de 10 a 13 mil milions d'anys, similar a l'edat dels cúmuls de la Via Làctia.

En conclusió, la Galàxia Sombrero destaca a l'univers com un objecte celeste realment magnífic i únic. El seu aspecte característic, combinat amb els seus densos cúmuls globulars i característiques fascinants, el converteixen en un objecte de gran interès tant per als científics com per als entusiastes de l'espai.

Fonts:

– Telescopi espacial Hubble de la NASA

– Definició de “magnitud” – Merriam-Webster Dictionary

– Definició de “cúmuls globulars” – Britannica