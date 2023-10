Les orònides: una pluja de meteorits espectacular

La pluja de meteors de les Orònides, una de les pluges de meteors més conegudes i fiables, és un espectacle per contemplar. Si alguna vegada us heu preguntat sobre aquestes estrelles fugaces al cel nocturn, és important saber que en realitat no són estrelles, sinó meteoroides, que són roques que viatgen a l'espai. Aquests meteoroides poden variar en grandària des de petits còdols i sorra fins a objectes més grans.

A mesura que la Terra es mou per la seva òrbita al voltant del Sol, de tant en tant es troba amb aquests meteoroides per casualitat. De fet, aproximadament 48 tones de material de l'espai toquen la Terra cada dia. Quan aquests meteoroides entren a l'atmosfera terrestre, es converteixen en meteors. Les orònides, amb una velocitat mitjana d'uns 61 km/s, cremen a gran alçada, creant ratlles brillants al cel que són visibles durant poc temps.

Les pluges de meteorits com les orònides no són trobades aleatòries amb meteoroides. Es produeixen quan la Terra travessa regions més denses de deixalles espacials deixades pels cometes mentre viatgen al voltant del Sol. Els cometes estan fets de material solt unit per gasos congelats, i quan la Terra es troba amb aquestes deixalles, es produeix una espectacular exhibició de meteors que s'estenen pel cel.

Les orònides, en particular, són interessants perquè estan vinculades al cometa Halley. El cometa Halley, que completa una òrbita cada 75 anys, deixa enrere un rastre de runes soltes mentre el seu gel es converteix en gas quan s'acosta al Sol. Quan la Terra travessa aquestes runes, experimentem la pluja de meteors de les Orònides.

Per gaudir de pluges de meteorits com les Orònides, no cal cap equipament especial. Tanmateix, és important triar el moment i el lloc adequats. Les pluges de meteors reben el nom de les constel·lacions, que indiquen la direcció des de la qual els meteors entren a la nostra atmosfera. Per a les orònides, el radiant es troba a la constel·lació d'Orió, just cap a la part superior esquerra de la seva espatlla. El moment de la nit més prometedor per observar les orònides sol ser la segona meitat.

Les orònides comencen a principis d'octubre i acaben a principis de novembre, amb el pic el 21-22 d'octubre de 2023. Durant el pic, podeu esperar veure una mitjana de 40-70 meteors per hora. La contaminació lumínica pot dificultar la visibilitat, per la qual cosa és essencial trobar un lloc lluny de les llums brillants. A més, permetre que els vostres ulls s'adaptin a la foscor durant 20 o 30 minuts és crucial per detectar fins i tot els meteors més febles.

L'observació de meteorits és una activitat meravellosa que us permet sortir de la vostra rutina ocupada i connectar amb l'univers. Requereix paciència, així com una sensació de calma i consciència del teu entorn. Per tant, preneu una beguda calenta, trobeu un lloc còmode i gaudiu de l'impressionant exhibició de la pluja de meteors de les Orònides.

Definicions:

– Meteoroide: Roques que viatgen a l'espai.

– Meteor: meteoroide que ha entrat a l'atmosfera terrestre i s'està cremant.

– Pluja de meteorits: Esdeveniment celeste en el qual es poden observar diversos meteors provinents del mateix radiant.

– Cometa: bola de neu bruta feta de material solt unit per gasos congelats.

– Radiant: el punt del cel des del qual semblen originar-se els meteors d'una pluja de meteors.

