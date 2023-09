El cometa Nishimura, recentment descobert, farà una aparició rara

By

El cometa Nishimura, que només es va descobrir a l'agost, actualment passa per la Terra per primera vegada en més de 400 anys. Aquest rar esdeveniment celestial serà visible per als observadors d'estrelles de l'hemisferi nord durant els propers dies, mentre passa pel nostre planeta el 12 de setembre.

Mesura aproximadament un quilòmetre de diàmetre, el cometa es trobarà a 125 milions de quilòmetres de la Terra i es podrà veure a ull nu, tot i que es recomana utilitzar uns prismàtics o un telescopi per obtenir una millor visió a causa de la seva feblesa. A mesura que el cometa s'acosta al Sol, es tornarà més brillant i arribarà al seu punt més proper a la nostra estrella el 17 de setembre abans de tornar a sortir del sistema solar.

Per detectar Nishimura des de l'hemisferi nord, els observadors haurien de mirar l'horitzó nord-est unes 1.5 hores abans de l'alba. Es preveu que el cometa s'aixequi entre les constel·lacions de Càncer i Lleó i s'apropi a Venus. Aquesta setmana, segons l'astrònom italià Gianluca Masi, representa l'última oportunitat factible de veure el cometa des de l'hemisferi nord abans que quedi amagat per la resplendor del Sol.

Després del seu viatge més enllà del Sol, Nishimura hauria de ser visible a l'hemisferi sud, apareixent baix al crepuscle de la tarda a finals de mes. El descobriment del cometa el va fer l'astrònom aficionat Hideo Nishimura, i porta el seu nom. Aquesta és la primera visita de Nishimura en aproximadament 430 anys, que es va produir just abans de la invenció del telescopi per Galileu.

Fonts:

– Centre d'estudis d'objectes propers a la Terra de la NASA

– La Societat Planetària

- Premsa associada