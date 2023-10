Prepareu-vos per a la pluja de meteorits dracònids aquest cap de setmana

La pluja de meteors dels Draconids arriba al màxim el 8 d'octubre, cosa que la converteix en una activitat de cap de setmana perfecta per als observadors d'estrelles. A diferència de moltes altres pluges de meteorits, els Dracònids són visibles just després de la nit i durant les hores del vespre, de manera que no cal quedar-se despert fins tard. No obstant això, aquesta pluja és escassa, amb només uns 10 meteors que travessen el cel per hora.

La pluja de meteors Draconid és creada per les deixalles del cometa 21P/Giacobini-Zinner. Rep el seu nom de la constel·lació Draco el Drac, ja que els meteors semblen venir d'aquesta direcció. Aquests meteors es mouen més lentament que els d'altres pluges, fent-los visibles durant un o dos segons. A més, amb la lluna només il·luminada en un 23%, els meteorits tènues seran més fàcils de detectar un cop caigui la nit.

Tot i que els Draconids solen ser una pluja suau, hi ha hagut casos en què es va convertir en una tempesta de meteors, amb milers de meteors per hora. L'última vegada que això va passar va ser l'any 2018, i el següent possible esclat no es produirà fins al 2025. Per agafar la pluja de meteorits, només cal una cadira de gespa reclinable o un lloc còmode per estirar-se i una àmplia visió del cel. Evitar la contaminació lumínica és ideal per a una millor visibilitat.

Si els Draconids no estan a l'altura de les vostres expectatives o si el mal temps us bloqueja la vista, hi ha altres pluges de meteors per esperar aquest any. Les Orònides, Tàurides del Sud, Tàurides del Nord, Leònides, Gemínides i Úrsids tenen dates màximes entre octubre i desembre. A més, hi ha uns quants esdeveniments celestes més notables, com ara l'eclipsi solar anular del 14 d'octubre i l'eclipsi parcial de Lluna del 28 d'octubre. Assegureu-vos d'agafar la vostra càmera per veure vídeos de lapse de temps o fotografia d'exposició llarga.

Així doncs, prepareu-vos per a una exhibició enlluernadora de meteors aquest cap de setmana i no us oblideu de trobar un punt fosc lluny de les llums de la ciutat per gaudir de la millor experiència.

Definicions:

– Pluja de meteorits: un esdeveniment celestial que es produeix quan la Terra passa per les restes de runes deixades per cometes i asteroides, fent que trossos de roca i gel entrin a l'atmosfera terrestre i es cremin, creant ratlles de llum visibles.

– Tempesta de meteorits: un esdeveniment poc comú durant una pluja de meteors on es veu un nombre excepcionalment elevat de meteors per hora.

