Un regal còsmic rar: el cometa Nishimura visita la Terra

Un cometa recentment descobert conegut com C/2023 P1 o "Nishimura" està passant per la Terra aquesta setmana, marcant la seva primera visita en més de 400 anys. El cometa verd ja és visible al cel abans de l'alba i es tornarà encara més brillant durant el cap de setmana. La millor part és que es pot veure sense necessitat de telescopi o prismàtics.

Per albirar el cometa Nishimura a l'hemisferi nord, els observadors hauran de despertar-se d'hora o quedar-se fins tard. El 10 de setembre s'aixecarà a les 5 del matí cada matí següent, semblant més a prop de la sortida del sol. La nit ideal per veure Nishimura de prop és el 12 de setembre, quan estarà a només 78 milions de milles de la Terra.

Per localitzar el cometa, busqueu la forma de falç de la constel·lació de Lleó el Lleó per sobre de l'horitzó est-nord-est abans de la sortida del sol. Nishimura serà visible prop del planeta Venus. A mesura que passen els dies, la finestra de visualització s'escurçarà i el cometa estarà més baix a l'horitzó fins que quedi enfosquit per la resplendor del sol el 17 de setembre.

Aquest esdeveniment rar és una oportunitat única a la vida. Si aquesta vegada trobeu a faltar veure el cometa Nishimura, haureu d'esperar fins al 2435 per al seu retorn, suposant que abans no sigui destruït per l'atracció gravitatòria del sol.

Pel que fa a la visibilitat, Nishimura hauria de ser visible a ull nu en cel clar i fosc. Tanmateix, pot ser amb prou feines visible en condicions òptimes. L'ús de binocles, un telescopi o una càmera dissenyada per a l'astronomia probablement donarà millors resultats. Amb l'equip adequat, és possible que pugueu veure la boira verda del cometa o capturar la seva llarga cua en una foto d'exposició llarga.

El cometa va ser descobert per Hideo Nishimura, un astrònom aficionat que va capturar la seva primera imatge l'11 d'agost de 2023. Amb una càmera digital de consum amb una configuració d'exposició de 30 segons, Nishimura va detectar l'objecte celeste. Encara no està clar si la Terra que passa per la pista de Nishimura és responsable de la pluja de meteors Sigma-Hydrid visible anualment al desembre.

