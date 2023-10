Prepareu-vos per als espectaculars eclipsis solars del 2023 i el 2024

Els anys 2023 i 2024, dos esdeveniments celestes captivadors es produiran als Estats Units: un eclipsi solar anular i un eclipsi solar total. Per presenciar aquests esdeveniments sorprenents amb seguretat, és important estar preparat amb l'equip adequat.

El primer esdeveniment, un eclipsi solar anular, tindrà lloc el 14 d'octubre de 2023. Aquest eclipsi serà visible des d'Oregon fins a Texas, amb l'eclipsi màxim conegut com a anularitat que cobreix el 90% del Sol. Durant el pic de l'eclipsi, les vores exteriors del Sol crearan un efecte "anell de foc" impressionant. És crucial portar ulleres de filtre solar durant tot aquest eclipsi.

El segon esdeveniment, un eclipsi solar total, es produirà el 8 d'abril de 2024 i serà visible des de Texas fins a Maine. Durant un eclipsi solar total, la Lluna passa entre el Sol i la Terra, bloquejant completament la cara del Sol durant uns quants minuts. És segur treure les ulleres d'eclipsi durant la totalitat, però s'han de fer servir abans i després d'aquesta fase, ja que el Sol torna a ser visible. Només aquells situats dins d'un camí de 115 milles d'ample seran testimonis de l'eclipsi complet, mentre que la resta dels Estats Units experimentaran un eclipsi parcial.

Per veure aquests eclipsis solars amb seguretat, és imprescindible utilitzar ulleres amb filtres solars, també conegudes com ulleres d'eclipsi. Aquestes ulleres han de complir l'estàndard internacional ISO 12312-2 per a la visualització directa del sol, ja que les ulleres de sol normals no són suficients. És fonamental tenir en compte que les ulleres comprades a minoristes en línia com Amazon o eBay poden no ser fiables, ja que és possible que alguns venedors no hagin provat correctament els seus productes per a la seguretat.

Es recomana utilitzar la llista de proveïdors segurs de l'American Astronomical Society quan compreu ulleres d'eclipsi o filtres solars. A més, botigues de grans dimensions com Home Depot, Lowe's i Walmart poden vendre ulleres d'eclipsi que compleixin la norma ISO fins que s'esgotin les existències. És essencial inspeccionar les ulleres per detectar qualsevol dany, com ara rascades o filtres solts, abans d'utilitzar-los.

Marqueu els vostres calendaris per als impressionants eclipsis solars del 2023 i el 2024 i recordeu prioritzar la vostra seguretat utilitzant una protecció ocular adequada. Gaudeix dels notables esdeveniments astronòmics que ens reserva la natura.

Definicions:

Un eclipsi de sol anular és un tipus d'eclipsi on la Lluna està més allunyada de la Terra, el que fa que el Sol aparegui com un anell brillant, o anell, al voltant de la Lluna.

Un eclipsi solar total es produeix quan la Lluna bloqueja completament el Sol, donant lloc a un breu període de foscor durant el dia.

Les ulleres de filtre solar són ulleres especials que protegeixen els ulls de la radiació solar nociva durant els eclipsis, permetent una visió segura del Sol.

L'estàndard ISO 12312-2 és un estàndard de seguretat internacional per als filtres utilitzats en la visualització directa del sol.

