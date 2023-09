Els cucs paràsits manipulen el comportament de l'hoste alterant l'expressió gènica, segons l'estudi

Un estudi recent realitzat per biòlegs de la Universitat de Brown ha fet llum sobre els mecanismes moleculars darrere dels efectes que alteren el comportament dels cucs paràsits en els seus hostes. La investigació es va centrar en una espècie de gambes marrons que s'infecta amb un cuc paràsit, provocant canvis en el comportament i l'aspecte.

Les gambes infectades, conegudes com a Orchestia grillus, mostren una coloració taronja vibrant i passen més temps a les zones exposades de les maresmes, augmentant la seva vulnerabilitat a la depredació per part dels ocells. Els investigadors van plantejar la hipòtesi que el cuc paràsit, Levinseniella byrdi, estava manipulant el comportament de l'hoste per tal d'assegurar la seva pròpia transmissió entre hostes.

Per investigar aquesta hipòtesi, els científics van seqüenciar l'ADN de gambes infectades i no infectades i van analitzar els patrons d'expressió gènica. Van trobar que estar infectat pel cuc paràsit activava les transcripcions gèniques associades amb la pigmentació i la detecció sensorial a les gambes. A més, es van suprimir les transcripcions gèniques relacionades amb la resposta immune a les gambes infectades, cosa que podria explicar per què els paràsits poden persistir a l'hoste.

Entendre els mecanismes moleculars darrere de les interaccions hoste-paràsit és important per gestionar els patògens, tant en la vida salvatge com en els humans. S'ha observat una manipulació similar del comportament de l'hoste per part dels paràsits en altres organismes, com els efectes zombificadors de certs fongs sobre els insectes. Mitjançant l'estudi d'aquestes interaccions, els científics esperen obtenir informació sobre els orígens i els mecanismes de les malalties basades en patògens.

Els resultats d'aquest estudi contribueixen a la nostra comprensió de la complexa relació entre els paràsits i els seus hostes. Es necessiten més investigacions per desentranyar completament els complexos mecanismes en joc, però l'estudi proporciona un pas crucial en el camp de les interaccions hoste-paràsit.

Fonts:

– “Ecologia molecular” – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726