Amb el nombre creixent de missions tripulades a l'espai i els plans per a una futura missió a Mart, els científics estan treballant per mitigar els perills per a la salut que comporten els viatges espacials. Una de les principals preocupacions és la radiació espacial. Els astronautes que viatgen més enllà de l'Estació Espacial Internacional estan exposats a la radiació contínua, que pot tenir efectes perjudicials sobre els sistemes nerviós i cardiovascular. La NASA està desenvolupant tecnologia per protegir els astronautes de la radiació, inclosa la construcció de materials de desviació en vehicles espacials i vestits espacials. Algunes dietes i suplements, com l'enterada, també poden ajudar a minimitzar els efectes de l'exposició a la radiació.

Els canvis gravitatoris a l'espai també suposen riscos per als astronautes. Sense els efectes de la gravetat de la Terra, els músculs i els ossos poden deteriorar-se durant llargs períodes de temps. Per contrarestar-ho, els astronautes hauran de fer exercici i prendre suplements, com el bisfosfonat, per mantenir la seva salut musculoesquelètica. La microgravetat també afecta el sistema circulatori, fent que els fluids es desplacin cap al cap. Això pot provocar l'expansió dels espais plens de líquid al cervell i contribuir a la síndrome neuro-ocular associada als vols espacials, que afecta l'estructura i la funció dels ulls. Els científics estan explorant l'ús de pantalons especialitzats per redistribuir els líquids al cos i mitigar aquests efectes.

A més dels perills per a la salut física, l'aïllament dels viatges espacials també pot tenir efectes profunds en la salut mental. Viure i treballar en espais propers amb el mateix grup de persones durant mesos i mesos, sense poder veure la família o els amics, pot ser un repte mental. Els astronautes hauran d'aprendre a gestionar l'aïllament extrem i prendre mesures per mantenir el seu benestar mental durant les missions espacials de llarga durada.

En general, a mesura que els viatges espacials es fan més habituals i els plans per a futures missions a Mart estan en marxa, és crucial que els científics estudiïn i desenvolupin solucions per als perills per a la salut que poden enfrontar els astronautes. En abordar aquests reptes, podem garantir la seguretat i el benestar dels astronautes en els seus viatges a les estrelles.

Definicions:

1. Kevlar: una fibra sintètica forta i resistent a la calor utilitzada en roba i materials de protecció.

2. Polietilè: un polímer lleuger, durador i flexible que s'utilitza sovint en diverses aplicacions, inclosos envasos i productes plàstics.

3. Enterade: un suplement dietètic utilitzat per alleujar els efectes secundaris gastrointestinals de l'exposició a la radiació, també utilitzat en pacients amb càncer durant la radioteràpia.

4. Bisfosfonat: classe de fàrmacs utilitzats per prevenir la degradació òssia i tractar l'osteoporosi.

