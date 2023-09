Brian May, astrofísic i guitarrista Queen, ajuda la NASA a mapejar l'asteroide Bennu

Brian May, el llegendari guitarrista principal de la banda Queen, ha contribuït a la missió de la NASA de mapejar i recuperar una mostra de l'asteroide Bennu. May, que té un doctorat en astrofísica, va col·laborar amb la científica Claudia Manzoni per crear imatges realistes en 3D de missions espacials. Mitjançant aquestes imatges, May va ajudar a mapar Bennu i a trobar una zona d'aterratge segura per a la sonda OSIRIS-REx que va recollir la mostra.

La col·laboració va començar quan May va enviar estèreo (imatges 3D fetes a partir d'imatges de missió OSIRIS-REx) al director de la missió Dante Lauretta. Lauretta va quedar sorprès per la qualitat dels equips estèreo i va reconèixer el seu potencial per localitzar un lloc d'aterratge per a la mostra. May, Manzoni, Lauretta i altres van treballar junts en el projecte, donant lloc al llibre "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid".

Aquesta no és la primera implicació de May amb la NASA. El 2015, va exercir com a col·laborador científic a la missió New Horizons, que va explorar Plutó. May és conegut no només per les seves contribucions a l'astrofísica, sinó també com el compositor de molts dels èxits de Queen, com ara "We Will Rock You" i "I Want It All".

La passió de May per l'espai i la ciència és evident en el seu paper actiu a les missions de la NASA. La seva experiència i creativitat com a astrofísic i guitarrista segueix tenint un impacte en el camp.

