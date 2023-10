Com la física va salvar l'àtom: entenent els components de la realitat

By

Als segles XIX i principis del XX, l'estudi dels àtoms va portar tant a descobriments increïbles com a paradoxes perplexes. Inicialment, la teoria atòmica moderna de John Dalton proposava que tot es compon d'àtoms indivisibles amb propietats idèntiques. No obstant això, experiments amb tubs de raigs catòdics el 19 i partícules radioactives el 20 van revelar que els àtoms estaven en realitat formats per nuclis atòmics massius i electrons lleugers. Això va suposar un problema perquè, segons les lleis de l'electricitat i el magnetisme, els àtoms haurien d'haver estat inestables i s'haurien col·lapsat en una fracció de segon.

Per tal de salvar l'àtom d'aquest destí catastròfic, va entrar en joc el principi d'incertesa de Heisenberg. Aquest principi no només va salvar l'àtom sinó que també va permetre als científics predir les seves mides. La taula periòdica dels elements classifica els àtoms en funció del nombre d'electrons de valència lliures o ocupats, que determinen principalment les propietats químiques de cada àtom. Malgrat el descobriment dels components atòmics, la idea de l'àtom es remunta a l'antiga Grècia. Demòcrit d'Abdera, filòsof materialista, creia que la realitat estava formada per un nombre finit d'àtoms indivisibles, que podrien explicar l'ordre i la regularitat del món.

Experiments posteriors al segle XVIII van revelar proves que recolzaven la idea dels àtoms com a components fonamentals de la matèria. Dalton i Mendeleiev van descriure i classificar els àtoms segons les seves propietats, donant lloc a una comprensió més profunda de l'estructura atòmica. Tanmateix, els experiments de JJ Thomson amb raigs catòdics van trencar la noció dels àtoms com a entitats indivisibles. Va descobrir que els àtoms en realitat contenien partícules subatòmiques més petites conegudes com electrons. Aquestes partícules de poca massa carregades negativament existien dins de l'àtom.

Els experiments posteriors d'Ernest Rutherford el 1911 van tenir com a objectiu descobrir la naturalesa de les altres partícules dins de l'àtom. L'experiment de Rutherford va implicar bombardejar una fina làmina d'or amb partícules i observar el seu comportament. Els resultats van revelar l'existència d'un nucli atòmic carregat positivament al centre de l'àtom, envoltat d'electrons. Aquest model de l'àtom va proporcionar una comprensió més precisa de la seva estructura.

Mitjançant l'estudi de l'estructura atòmica i el desenvolupament de la mecànica quàntica, els físics van poder salvar l'àtom del col·lapse i obtenir una comprensió més profunda dels seus components. Aquests descobriments van revolucionar la nostra comprensió de la matèria i van obrir el camí per als avenços en diversos camps científics.

