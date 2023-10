Els avantatges dels pneumàtics de nitrogen a les operacions mineres

Els operadors miners s'enfronten al repte permanent de mantenir la productivitat alhora que garanteixen la seguretat de les seves tripulacions en condicions de treball difícils. Els grans vehicles de la mineria, com ara les carregadores i els camions de transport, tenen un paper central en aquestes preocupacions i requereixen pneumàtics efectius i segurs.

La seguretat dels pneumàtics és de màxima importància a la indústria minera. Els pneumàtics dels vehicles miners han de proporcionar estabilitat i tracció per moure materials i evitar accidents. No obstant això, el pes i la potència d'aquestes màquines poden provocar falles de pneumàtics, que poden provocar problemes i fins i tot suposar un risc d'explosió. Actualment, els pneumàtics dels vehicles miners sovint s'omplen d'aire que conté oxigen, la qual cosa augmenta el risc de trencament o d'explosió induïda per espurnes.

Una solució per mitigar aquest risc és omplir els pneumàtics dels vehicles miners amb nitrogen en lloc d'aire. El nitrogen ja s'ha utilitzat als vehicles de passatgers per mantenir la pressió dels pneumàtics i augmentar l'eficiència del combustible, i ofereix l'avantatge addicional d'augmentar la seguretat en els vehicles miners. Quan els pneumàtics s'omplen de nitrogen, el risc d'explosió es redueix significativament.

El nitrogen ofereix diversos beneficis directes per a l'extracció de pneumàtics de vehicles. Provoca una pèrdua de pressió més lenta i una menor corrosió dels components metàl·lics dels pneumàtics causada pel vapor d'aigua. Això es tradueix en una millora de la seguretat per als treballadors i els operadors miners.

A més, el nitrogen ajuda a allargar la vida útil dels pneumàtics frenant el desinflat. Tot i que tant l'oxigen com el nitrogen poden penetrar a través de la paret del pneumàtic, el nitrogen ho fa quatre vegades més lent que l'oxigen i més de 100 vegades més lent que el vapor d'aigua. Això pot provocar un augment del 10% de la vida útil dels pneumàtics.

Les fallades dels pneumàtics poden provocar aturades de treball i temps morts importants. El nitrogen ajuda a mantenir els pneumàtics inflats de manera òptima, reduint la flexió i la fricció, la qual cosa redueix el risc de sobreescalfament i fallada dels pneumàtics. També millora l'eficiència del combustible, ja que la pèrdua de nitrogen és més lenta en comparació amb l'oxigen.

Els pneumàtics dels vehicles miners representen un perill per a la seguretat a causa de la seva mida, massa i pressió. Omplir aquests pneumàtics d'oxigen augmenta el risc d'incendis de pneumàtics, especialment a les mines subterrànies. Els pneumàtics plens de nitrogen redueixen significativament aquest risc.

Tot i que hi ha reptes per implementar un sistema d'inflació de nitrogen, com ara el cost i el transport de nitrogen amb gran quantitat d'emissions a llocs miners remots, hi ha solucions potencials. Algunes empreses estan explorant la generació de nitrogen als llocs de la mineria, que permetria estalviar costos i permetria l'ús de nitrogen en altres processos de mineria, com la supressió del metà a la mineria del carbó.

Tot i que l'ús de pneumàtics de nitrogen a les operacions mineres no està molt estès, està guanyant popularitat, especialment a Sud-àfrica, on s'ha convertit en l'estàndard de la indústria. Els generadors de nitrogen s'estan subministrant a les operacions mineres de diversos països, i la tecnologia és fàcil d'utilitzar i fàcil d'instal·lar.

En conclusió, l'ús de pneumàtics de nitrogen en les explotacions mineres ofereix nombrosos beneficis, principalment en termes de seguretat. Tot i que hi ha reptes per superar, la implementació de generadors de nitrogen a les mines subterrànies podria proporcionar avantatges addicionals en termes d'estalvi de costos i processos de mineria millorats.

