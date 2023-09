L'asteroide Bennu potencialment perillós: una joia científica

L'asteroide Bennu no només és un tresor científic sinó també una amenaça potencial per a la Terra. Amb la probabilitat més alta coneguda de colpejar el nostre planeta en els propers 200 anys, entendre Bennu és crucial per desenvolupar estratègies per protegir la humanitat. Descobert el 1999, Bennu és un gran asteroide de tipus B ric en material de carboni que es creu que conté compostos químics de les primeres etapes del sistema solar. La seva òrbita el converteix en l'asteroide més perillós conegut del nostre sistema solar.

Si Bennu xoqués amb la Terra, podria causar una destrucció important, creant un cràter de diverses milles d'ample i generant un terratrèmol i ona de xoc que podria danyar edificis a centenars de milles de distància del lloc de l'impacte. Tanmateix, les possibilitats d'un impacte real en un futur proper són escasses. Els models dels camins orbitals de Bennu i de la Terra mostren una intersecció potencial l'any 2182, amb una probabilitat d'impacte d'1 entre 2,700.

La nau espacial OSIRIS-REx de la NASA, una missió dissenyada per recollir mostres de Bennu, proporcionarà dades valuoses per ajudar a entendre l'asteroide i les possibles estratègies de desviació si cal. Durant la seva missió, OSIRIS-REx va trobar respostes inesperades de la superfície de Bennu. La nau espacial es va enfonsar a 20 polzades de profunditat a la superfície de l'asteroide i va provocar que un núvol de grava i sorra s'aixequés a l'espai quan es retirava.

Els científics estan comparant les dades de Bennu amb les mesures recollides durant l'experiment de desviació d'asteroides de la NASA, DART, que va alterar amb èxit l'òrbita de l'asteroide Dimorphos. La investigació d'OSIRIS-REx també va revelar que les roques superficials de Bennu són poroses i semblants a una esponja, possiblement protegint-les de les interrupcions causades per impactadors més petits. Aquestes qualitats úniques de la composició de Bennu també poden afectar els intents de desviar el seu curs lluny de la Terra.

La missió d'OSIRIS-REx ha proporcionat informació inestimable sobre Bennu, i l'anàlisi de les seves mostres continuarà durant dècades. Aquesta riquesa de coneixement equiparà les generacions futures per fer front eficaçment a l'amenaça que representa Bennu.

