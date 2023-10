La composició de l'univers: nous números sobre la matèria i l'energia fosca

By

Els científics han proporcionat recentment noves estimacions de la quantitat de matèria a l'univers. Segons la seva investigació, es creu que la matèria representa el 31% de la composició total, mentre que el 69% restant està ocupat per energia fosca. És important tenir en compte que fins ara no s'ha detectat directament ni matèria fosca ni energia fosca.

La qüestió de quanta matèria existeix a l'univers ha intrigat durant molt de temps els físics. Tot i que podem observar i detectar certes formes de matèria, encara hi ha moltes coses que segueixen sent misteriós. En una publicació recent a The Astrophysical Journal, un equip de científics va proposar que la matèria només comprèn el 31% de l'univers total. El 69% restant s'atribueix a la matèria fosca i l'energia fosca, ambdues que eluden l'observació directa.

El doctor Mohamed Abdullah, autor principal de l'estudi i investigador de l'Institut Nacional de Recerca d'Astronomia i Geofísica d'Egipte, va explicar que els cosmòlegs creuen que només un 20% de la matèria de l'univers es pot classificar com a matèria "bariònica". Aquesta categoria engloba tota la matèria visible, com ara àtoms, estrelles i galàxies. Es creu que el 80% restant és matèria fosca, un tipus hipotètic de matèria compost per partícules subatòmiques encara desconegudes.

Aquestes noves troballes donen llum a la misteriosa composició de l'univers, revelant que una part important del seu contingut consisteix en matèria que no podem detectar directament. Es necessiten més exploracions i investigacions per descobrir la veritable naturalesa de la matèria fosca i l'energia fosca i per entendre millor el seu paper en la configuració del nostre univers.

