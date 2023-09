El cos humà conté bilions de cèl·lules, segons l'estudi

Un nou estudi ha estimat que el cos humà conté un nombre sorprenent de cèl·lules. Els investigadors van analitzar més de 1,500 articles per determinar que el mascle adult mitjà té uns 36 bilions de cèl·lules, mentre que les dones adultes en tenen 28 bilions i els nens de 10 anys en tenen uns 17 bilions. L'estudi, publicat a la revista PNAS, va considerar la mida i el nombre de 400 tipus de cèl·lules en 60 teixits del cos. L'anàlisi va revelar una relació inversa consistent entre la mida i el nombre de cèl·lules. En altres paraules, les cèl·lules més grans tenen un nombre total inferior en relació amb les cèl·lules més petites. Aquest patró abasta una àmplia gamma de mides de cèl·lules, des de petits glòbuls vermells fins a grans cèl·lules musculars.

Els autors de l'estudi van reconèixer que les seves troballes tenen limitacions. Les xifres proporcionades es basen en adults i nens "mitjans" i no tenen en compte la variació significativa de mida i pes entre els individus. Els investigadors també van assenyalar que hi ha incertesa en les seves estimacions a causa de la dependència de mesures indirectes en lloc de mesures directes de la massa cel·lular. Tanmateix, l'estudi ha posat de manifest discrepàncies en les estimacions anteriors del recompte de cèl·lules, que podrien tenir implicacions per a la nostra comprensió de la salut relacionada amb els limfòcits i malalties com el VIH i la leucèmia. L'estudi va trobar que hi ha aproximadament 2 bilions de limfòcits al cos humà, quatre vegades més que les estimacions anteriors.

Es necessiten més investigacions per obtenir una comprensió més completa del recompte de cèl·lules en el cos humà, especialment pel que fa a dones i nens. Tanmateix, aquest estudi proporciona una visió valuosa sobre el gran nombre de cèl·lules que formen el cos humà i la relació entre la mida i el nombre de cèl·lules.

