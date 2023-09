L'aterratge Chandrayaan-3 de l'Índia ha revelat noves dades valuoses sobre la composició de la superfície de la Lluna, inclosa la presència de nivells inesperadament alts de sofre. L'aterrador va aterrar a prop del pol sud de la Lluna el 23 d'agost de 2023 i va proporcionar als científics informació important sobre la geologia de la Lluna.

El rover de Chandrayaan-3, Pragyan, va analitzar la composició elemental del sòl lunar mitjançant el seu espectròmetre de raigs X de partícules alfa i l'espectròmetre de descomposició induït per làser. Tot i que la presència d'elements com ferro, titani, alumini i calci no va ser sorprenent, els alts nivells de sofre van ser una sorpresa.

Se sap que el sofre existeix a la Lluna, però a una concentració molt baixa. El descobriment de nivells més alts a prop dels pols lunars és important perquè podria tenir implicacions per a l'exploració lunar futura i un assentament humà potencial. El sofre es podria utilitzar com a recurs per viure de la terra, permetent als astronautes produir materials com el formigó a base de sofre, cèl·lules solars, bateries i fertilitzants.

La presència de sofre al sòl de la Lluna està relacionada amb l'activitat volcànica. Les roques de les profunditats de la Lluna contenen sofre, que s'allibera com a gas durant les erupcions volcàniques. Una part del sofre roman dins de la roca mentre es refreda, donant lloc a la seva associació amb les roques volcàniques fosques de la lluna.

Les mesures del sofre a la superfície de la lluna són les primeres d'aquest tipus. Les dades recollides ajudaran els científics a entendre millor la història geològica de la lluna i la seva formació i evolució. Les regions polars de la Lluna, on es va trobar que la concentració de sofre era més alta, podrien tenir composicions i condicions ambientals diferents en comparació amb les regions equatorials.

Les troballes també suggereixen que el sofre a les regions polars es podria haver format a partir de la fina atmosfera de la Lluna o d'antigues erupcions volcàniques i impactes de meteorits. Seran necessaris més anàlisis i calibratge de les dades de Chandrayaan-3 per determinar la quantitat exacta de sofre present.

Mentre que l'aterrador hiberna actualment durant la nit lunar, els científics esperen recollir mesures més valuoses si es desperta. Les dades recollides per Chandrayaan-3 contribuiran a la nostra comprensió de la geologia de la Lluna i aplanaran el camí per a l'exploració lunar futura i la utilització dels recursos.

Font: The Conversation