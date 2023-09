Les mosques de la fruita utilitzen els records per navegar cap al menjar, segons l'estudi

Els investigadors han descobert com els cervells de la mosca de la fruita transformen els records de recompenses passades en comportaments accionables, cosa que els permet trobar menjar. Concretament, una regió clau del cervell anomenada cos del bolet processa la informació olfactiva i assigna valors a diferents olors. Tanmateix, no estava clar com aquests valors influïen en les accions motrius. Aquest estudi va identificar un grup de neurones anomenades UpWiNs que tenen un paper crucial a l'hora de convertir els records d'olors en moviments contra el vent.

Les mosques de la fruita, com altres insectes, giren contra el vent per rastrejar les olors i localitzar d'on provenen les olors atractives. El sistema olfactiu del cervell de la mosca detecta i percep aquestes olors transportades pel vent, guiant la mosca cap a la recompensa. Els investigadors van trobar que els UpWiN integren entrades inhibidores i excitadores de diferents compartiments del cos del bolet, fent que la mosca giri i es mogui cap al vent.

El cos del bolet del cervell de la mosca processa i integra informació olfactiva i assigna valors positius o negatius a diferents olors. Els investigadors van descobrir que els records formats en diferents compartiments del cos del bolet provoquen comportaments diferents, amb només alguns que impulsen el moviment de la mosca al vent. Els UpWiN reben senyals inhibidors i excitatoris d'aquests compartiments, cosa que permet que la mosca navegui eficaçment cap a la font d'olors atractives.

Aquesta investigació proporciona una visió de com els valors positius i negatius apresos es tradueixen en accions concretes impulsades per la memòria. Els UpWiNs també envien senyals excitants a les neurones dopaminèrgiques per a un aprenentatge d'ordre superior. Comprendre aquests mecanismes de circuits neuronals ajuda a explicar com les neurones dopaminèrgiques paral·leles i els subsistemes de memòria interactuen per guiar les accions i l'aprenentatge basats en la memòria a nivell de circuits neuronals individuals.

Estudis addicionals sobre mosques de la fruita poden aportar llum sobre el paper dels records en el comportament i l'aprenentatge tant en cervells de vertebrats com d'invertebrats.

Font: HHMI (Institut Mèdic Howard Hughes)

Definicions:

– Cos de bolets: Una regió del cervell que es troba en alguns insectes, encarregada de processar la informació olfactiva i d'assignar valors a diferents olors.

– UpWiNs: un grup de neurones que integren senyals inhibidors i excitatoris de diferents compartiments del cos del bolet, guiant les mosques de la fruita a moure's contra el vent cap a olors atractives.

Fonts:

- HHMI (Institut Mèdic Howard Hughes)

– Recerca original: “Mecanismes de circuits neuronals per transformar les valències olfactives apreses en moviment orientat al vent” per Yoshinori Aso et al. eLife