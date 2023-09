La velocitat de l'eclipsi solar anular: com varia a les Amèriques

El 14 d'octubre de 2023, es produirà un esdeveniment astronòmic rar a les Amèriques: un eclipsi solar anular. Durant aquest eclipsi, part de l'ombra de la lluna viatjarà a diferents velocitats, que van des de 5,500 mph fins a 1,250 mph. La velocitat de l'eclipsi depèn de diversos factors, inclosa la seva ubicació a la Terra, la distància a la Lluna i la velocitat orbital de la Lluna.

La forma de la Terra juga un paper important en la determinació de la velocitat de l'eclipsi. Quan l'ombra de la lluna toqui per primera vegada l'oceà Pacífic nord, viatjarà a una velocitat sorprenent de 198,842 mph. No obstant això, a mesura que surti del planeta a l'oceà Atlàntic, es reduirà a 582,976 mph. L'ombra es mou més ràpidament als extrems de la trajectòria de l'eclipsi perquè l'eix de l'ombra és més tangent a la superfície de la Terra.

Al mig del camí de l'eclipsi, on un "anell de foc" serà visible durant 5 minuts i 17 segons a la costa de Nicaragua, l'eclipsi viatjarà a un ritme molt més lent de 1,251 mph. Aquesta velocitat més lenta es deu al fet que l'eix de l'ombra és perpendicular a la superfície de la Terra en aquest lloc. Tot i que la lluna en si mateixa no s'alenteix, la intersecció de la Terra i l'ombra de la lluna sí.

Als Estats Units, la velocitat de l'eclipsi no serà ni la més ràpida ni la més lenta. Quan l'ombra de la lluna arribi a la costa d'Oregon a les 9:13 del matí PDT, la seva velocitat ja haurà disminuït a 5,683 mph. Quan surti de la costa de Texas 50 minuts més tard a les 12:03 pm CDT, la seva velocitat haurà disminuït encara més fins a 1,772 mph. Per tant, durant el seu pas al sud-est pels EUA, la velocitat de l'eclipsi disminuirà en 3,911 mph.

Un eclipsi solar anular es produeix quan la lluna es troba una mica més lluny en la seva òrbita i no pot cobrir completament el sol, creant un efecte "anell de foc". L'ombra central de la lluna, coneguda com l'ombra, té forma de con. Durant un eclipsi solar total, la punta del con toca la Terra. Tanmateix, durant un eclipsi solar anular, el con no toca completament la Terra, creant una antúmbra on la lluna apareix dins del disc solar.

En general, la velocitat de l'eclipsi solar anular varia segons la ubicació, amb les velocitats més ràpides observades als extrems de la trajectòria de l'eclipsi. Entendre els factors que afecten la velocitat de l'eclipsi contribueix al nostre coneixement i apreciació d'aquest fenomen celeste.

Fonts:

– Mapa interactiu d'eclipsi de Xavier Jubier

- Dan McGlaun d'Eclipse2024.org

- GreatAmericanEclipse.com