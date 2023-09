El paper de la urea ionitzada en els orígens de la vida a la Terra

Els científics han fet avenços significatius en la comprensió dels orígens de la vida a la Terra mitjançant l'ús de tècniques innovadores d'espectroscòpia de raigs X. Mitjançant l'estudi de la ionització i la reacció de les molècules d'urea, els investigadors han posat llum sobre com es podrien haver format els components de la vida durant l'etapa prebiòtica.

Durant aquest període, l'atmosfera terrestre era menys densa, la qual cosa va permetre que la radiació espacial d'alta energia ionitzés les molècules. A aquesta radiació intensa es van exposar petits bassals d'aigua que contenien urea, un compost orgànic essencial per a la formació de bases nuclears. Com a resultat, la urea es va convertir en productes de reacció que podrien haver servit com a base per a la vida.

Per investigar més aquest procés, un equip de recerca internacional de la Universitat de Tohoku, la Universitat de Ginebra, l'ETH Zurich i la Universitat d'Hamburg va utilitzar un enfocament innovador d'espectroscòpia de raigs X. Aquesta tècnica va utilitzar una font de llum d'alta generació d'harmònics i un raig pla líquid submicro per examinar les reaccions químiques en líquids amb una precisió temporal excepcional.

Mitjançant l'estudi dels canvis en les molècules d'urea a nivell de femtosegon (una quadril·lonèsima part de segon), els investigadors van descobrir el procés dinàmic que es produeix després de la ionització. La radiació ionitzant danya les biomolècules d'urea, però a mesura que l'energia es dissipa, les molècules d'urea experimenten una reacció ràpida i complexa.

Estudis anteriors es van centrar en les reaccions moleculars en fase gasosa, però l'equip va dissenyar un dispositiu per generar un raig de líquid ultra prim dins d'un buit per ampliar les seves investigacions a l'entorn aquós, que és l'escenari natural dels processos bioquímics. Aquest avenç els va permetre estudiar com es desenvolupen les reaccions en temps real.

Aquesta investigació no només proporciona informació sobre els orígens de la vida a la Terra, sinó que també obre noves oportunitats en el camp emergent de l'atoquímica. En observar les reaccions moleculars a un nivell de detall sense precedents, els científics poden obtenir una comprensió més profunda dels processos químics i avançar en el nostre coneixement dels mecanismes fonamentals que impulsen la vida.

