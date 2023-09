El descobriment d'un meteorit antic proporciona informació sobre el primer sistema solar

By

Els investigadors han descobert una antiga roca espacial coneguda com Erg Chech 002 que podria oferir informació valuosa sobre la formació del nostre sistema solar. Descobert al desert del Sàhara a Algèria el 2020, Erg Chech 002 conté nivells més alts de l'isòtop radioactiu alumini-26 del que s'esperava. Aquesta troballa té implicacions significatives per a la nostra comprensió de la formació planetària i la datació dels meteorits.

Es creu que Erg Chech 002 és un meteorit pedregós conegut com a roca acondrita, semblant a la roca volcànica i que es remunta a les primeres etapes del nostre sistema solar. Es considera el meteorit més antic conegut d'origen volcànic. La presència d'alumini-26 al meteorit és especialment crucial, ja que es creu que aquest isòtop va tenir un paper crucial en l'evolució primerenca del sistema solar.

L'alumini-26, conegut per ser una font de calor al sistema solar primerenc, va acabar decaint i va influir en la fusió de les roques primitives que després van formar els planetes. No obstant això, el descobriment d'aquest isòtop a Erg Chech 002 desafia la suposició que estava distribuït uniformement per tot el primer sistema solar. Els investigadors van trobar que el cos progenitor d'aquest meteorit devia contenir tres o quatre vegades més alumini-26 que el cos progenitor de meteorits similars, cosa que indica una distribució desigual d'aquest isòtop.

Per determinar l'edat de l'Erg Chech 002, els científics van analitzar els isòtops de plom i urani i van calcular la seva edat isotòpica de plom en aproximadament 4.566 milions d'anys. Això s'alinea amb l'edat estimada del sistema solar. En comparar aquestes dades amb altres meteorits antics, els investigadors poden obtenir informació sobre els orígens dels planetes i potencialment reavaluar les edats dels meteorits estudiats anteriorment.

Aquest descobriment contribueix a una millor comprensió de les primeres etapes de desenvolupament del nostre sistema solar i la història geològica dels planetes. Més investigacions sobre diferents tipus de roques acondrites continuaran perfeccionant el nostre coneixement del primer sistema solar i la seva formació.

