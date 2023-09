Els avenços i consideracions ètiques de l'edició de gens en medicina

L'edició de gens, un camp innovador en medicina, va ser el focus principal de la sessió magistral de la Dra. Tamara Sunbul, titulada "Una nova era per a la medicina: diagnòstic i terapèutica digital". El Dr. Sunbul, director mèdic d'Informàtica Clínica de Johns Hopkins Aramco Healthcare, va destacar el potencial del genotipat i la dependència de la recollida de dades al llarg del temps.

L'objectiu de la tecnologia digital, com l'edició de gens, és detectar anomalies que poden provocar variacions en els resultats quan es prescriuen medicaments. El doctor Sunbul va explicar que els individus poden reaccionar de manera diferent davant el mateix medicament, destacant la necessitat de mètodes de diagnòstic i tractament de precisió.

Un dels avenços més significatius en l'edició de gens és el CRISPR-Cas9, també conegut com a "tisores genètiques". Aquesta tecnologia talla amb precisió les seqüències d'ADN en llocs específics, permetent la supressió o la inserció de seqüències de gens que modifiquen la base de l'ADN. Mentre que CRISPR va trobar inicialment aplicacions en agricultura i bioenergia, el Dr. Sunbul va compartir el seu potencial en diagnòstic i terapèutica digital.

En l'àmbit del diagnòstic digital, han sorgit nous mètodes com SHERLOCK i DETECTR. Aquests mètodes utilitzen l'edició de gens per permetre la detecció ràpida de malalties infeccioses com la COVID-19. A més, empreses com Atomwise, Deep Genomics i Valo estan incorporant l'edició de gens als processos de descobriment de fàrmacs.

A més, l'edició de gens té un paper crucial en l'avanç de les teràpies cel·lulars i gèniques per a una sèrie de condicions. Això inclou trastorns de la sang com la talassèmia, la malaltia de cèl·lules falciformes i l'hemofília, així com afeccions com la síndrome de Down, la ceguesa hereditària, la fibrosi quística, la distròfia muscular de Duchenne i la malaltia de Huntington. Mitjançant l'ús de CRISPR, s'ha fet possible reprogramar el sistema immunitari d'un pacient per dirigir-se al seu propi càncer, infeccions (com el VIH, COVID-19, grip, malària, Zika i resistència als antibiòtics) i malalties cròniques com la hipercolesterolèmia i el tipus. 1 diabetis.

Malgrat aquests avenços notables, les consideracions ètiques, legals i científiques segueixen sent essencials. El Dr. Sunbul va assenyalar que l'edició incorrecta de gens pot tenir conseqüències perjudicials, i va destacar la necessitat de precaució i precisió. A més, l'edició de gens té el potencial d'afectar les generacions futures, ja que es poden transmetre canvis irreversibles. Per tant, calen discussions exhaustives sobre les implicacions ètiques de l'edició de gens per garantir una aplicació responsable i salvaguardar el benestar de les persones i la societat en el seu conjunt.

Fonts:

– Dra. Tamara Sunbul, directora mèdica d'Informàtica Clínica de Johns Hopkins Aramco Healthcare