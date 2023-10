El canvi climàtic amenaça la vida extraordinària dels ratpenats, segons l'estudi

By

Un estudi recent publicat a Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences suggereix que la vida útil dels ratpenats pot estar en risc a causa de l'augment de la temperatura global. La investigació, realitzada per científics de la University College Dublin i la Universitat de Bristol, es va centrar en el cicle d'hibernació d'un grup de ratpenats salvatges de ferradura més grans.

Els investigadors van descobrir que les fluctuacions del temps durant el període d'hibernació dels ratpenats van afectar el mecanisme molecular responsable de la seva llarga vida. Els telòmers, que són peces d'ADN que protegeixen els extrems dels cromosomes, s'escurcen cada vegada que una cèl·lula es divideix. Aquest procés d'escurçament està associat amb l'envelliment i les malalties relacionades amb l'envelliment.

L'estudi va trobar que els ratpenats que van sorgir de la hibernació amb més freqüència a causa de les condicions més càlides tenien telòmers significativament més curts en comparació amb els hiverns anteriors amb temperatures més fredes. La professora Emma Teeling de la University College de Dublín va expressar la seva preocupació per aquestes troballes, afirmant que l'augment previst de les temperatures globals pot limitar els efectes beneficiosos de la hibernació en els ratpenats salvatges.

La doctora Megan Power, l'autor principal de l'estudi, va fer un seguiment de més de 200 ratpenats salvatges de ferradura més grans durant tres hiverns per examinar els efectes de la hibernació sobre els telòmers. La investigació va revelar que la hibernació actua com una forma de rejoveniment, i els telòmers s'estenen en lloc d'escurçar-se durant la temporada d'hibernació. Aquesta extensió es deu probablement a l'expressió de l'enzim telomerasa, que permet que l'ADN telomèric es repliqui sense causar danys.

Les conclusions de l'estudi emfatitzen les possibles conseqüències del canvi de condicions climàtiques sobre la naturalesa de llarga vida dels ratpenats. Les espècies amb una llarga vida útil i unes taxes de reproducció lentes, com els ratpenats, són especialment vulnerables als canvis ambientals. Els investigadors subratllen la importància d'entendre com els ratpenats es veuen afectats i s'adapten al ràpid canvi climàtic.

Es necessiten més investigacions per explorar el paper de la telomerasa en l'extensió dels telòmers durant la hibernació. L'estudi posa de manifest l'impacte del canvi climàtic en l'ecologia i la supervivència de les poblacions de ratpenats, posant l'accent en la necessitat de continuar investigant i esforços de conservació per protegir aquestes criatures extraordinàries.

font:

- Megan L. Power et al, Dinàmica dels telòmers d'hibernació en un clima canviant: coneixements de ratpenats de ferradura salvatges més grans, Actes de la Royal Society B: Ciències biològiques (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College de Dublín