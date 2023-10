El radiotelescopi MeerKAT: avançant en la radioastronomia mitjançant l'automatització i la tecnologia

En un podcast recent, Chhaya Dhanani, responsable d'enginyeria per a la recerca de Thoughtworks, va compartir valuoses idees sobre el radiotelescopi MeerKAT. Situat a Sud-àfrica, el telescopi MeerKAT és un radiotelescopi d'última generació que ha revolucionat el camp de la radioastronomia.

A diferència dels telescopis òptics, MeerKAT pot capturar senyals de ràdio dia i nit, cosa que el fa molt sensible per estudiar objectes celestes. Construït amb 64 ​​antenes, serveix com a precursor del Square Kilometer Array (SKA), que es convertirà en el radiotelescopi més gran i sensible de l'hemisferi sud.

Thoughtworks, una consultoria de transformació digital, es va unir amb el Centre Interuniversitari d'Astronomia i Astrofísica (IUCAA) de Pune el 2018 per a una col·laboració de dos anys. El seu objectiu era especialitzar-se en programari de processament de dades per a MeerKAT. Com a part d'aquesta col·laboració, Thoughtworks va desenvolupar un pipeline de processament d'imatges automatitzat anomenat "ARTIP". Aquesta canalització gestiona de manera eficient la gran quantitat de dades generades per MeerKAT, eliminant el soroll, calibrant els senyals i automatitzant el processament de dades, accelerant així el procés d'anàlisi.

Aquesta col·laboració ha donat lloc a dos descobriments importants. Un d'ells inclou la detecció d'àtoms d'hidrogen rars en galàxies llunyanes, que proporciona informació sobre la formació dels cossos celestes i la generació de gasos. El telescopi MeerKAT ofereix una oportunitat única per estudiar diversos aspectes de l'univers, incloses les galàxies, els forats negres, les ones gravitatòries, l'energia fosca i els orígens de la vida.

MeerKAT no només ha fet contribucions importants al camp de la ràdioastronomia, sinó que també ha impulsat la innovació en informàtica d'alt rendiment, acceleradors, mecanismes d'emmagatzematge i solucions eficients energèticament. El seu impacte va més enllà del coneixement científic i s'estén als avenços tecnològics.

El radiotelescopi MeerKAT i la seva automatització de processament de dades exemplifican els apassionants desenvolupaments que s'estan produint en el camp de la radioastronomia. A través de col·laboracions i avenços tecnològics, els científics estan aprofundint en els misteris de l'univers, ampliant la nostra comprensió del cosmos.

