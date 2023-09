Millora dels serveis dels ecosistemes mitjançant l'ecovoltaica: un enfocament sostenible de l'energia solar

L'enfocament convencional de les instal·lacions d'energia solar sovint implica netejar el terreny i col·locar panells solars a la superfície graduada. Tanmateix, aquest mètode pot provocar pertorbacions importants als ecosistemes. Per tal de promoure un enfocament més sostenible i responsable amb el medi ambient, investigadors de la Universitat Estatal de Colorado proposen l'ús de l'ecovoltaica, que combina la producció d'energia amb la preservació dels serveis ecosistèmics.

L'agrovoltaica, que implica el doble ús del sòl per a l'agricultura i les instal·lacions solars, ja ha estat reconeguda com un pas positiu cap a la sostenibilitat. No obstant això, tendeix a prioritzar la maximització de la producció d'electricitat sense considerar els beneficis potencials per a plantes i animals sota les plaques solars. L'ecovoltaica adopta un enfocament diferent dissenyant matrius solars que tinguin en compte les necessitats de l'ecosistema, especialment en entorns amb limitacions d'aigua com els prats.

Els investigadors s'inspiren en el seu treball a Jack's Solar Garden, el lloc d'investigació agrovoltaic més gran dels EUA. Aquí, estudien com els panells solars modifiquen els patrons de llum solar i alteren la distribució de la pluja, creant microentorns únics que donen suport a la diversitat dins de les instal·lacions solars. Aquests microentorns són fonamentals per al concepte d'ecovoltaica.

Un dels avantatges clau de l'ecovoltaica és el seu potencial per restaurar terrenys agrícoles molt degradats o abandonats. Aquestes zones, ideals per a instal·lacions solars a gran escala, es poden transformar simultàniament en hàbitats que millorin la biodiversitat alhora que proporcionen energia neta.

Per investigar més els impactes ecològics dels panells solars, els investigadors planegen establir una nova instal·lació de recerca en un entorn de pastures autòctones a prop del campus de la universitat. Mitjançant aquesta iniciativa, pretenen entendre millor els efectes de les instal·lacions solars sobre ecosistemes durs i secs, a mesura que el canvi climàtic s'intensifica en el futur.

La investigació realitzada per l'equip de la Universitat Estatal de Colorado té com a objectiu influir en les futures instal·lacions solars explorant principis que prioritzen la sostenibilitat ecològica. En adoptar aquests principis, les empreses energètiques poden contribuir tant a solucions climàtiques com a solucions d'ús del sòl. A través de l'ecovoltaica, es fa possible un futur d'energia solar més sostenible i ecològicament informat.

