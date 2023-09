La NASA prepara un coet del sistema de llançament espacial per a la missió lunar tripulada el 2024

La NASA està fent importants preparatius per a la seva propera missió Artemis 2, que veurà quatre astronautes embarcar-se en un viatge lunar. Aquesta serà la primera vegada que els humans viatgen a la Lluna en més de 50 anys. La missió utilitzarà el coet Space Launch System (SLS) de la NASA, que ja ha volat amb èxit amb una nau espacial sense tripulació anomenada Artemis 1.

L'objectiu principal dels preparatius de la NASA és garantir la seguretat de la tripulació durant les tensions del llançament. Això implica proves addicionals de nous sistemes a bord del coet SLS i el seu llançador mòbil, inclòs un sistema d'escapament d'emergència. Els mateixos astronautes participen activament en el procés de preparació, que inclou proves in situ amb ells portant els seus vestits espacials.

La missió Artemis 1, que va enviar tres maniquís al voltant de la lluna, ha proporcionat una base per crear un procés de preparació més suau per a Artemisa 2. Els reptes als quals s'enfrontarà Artemisa 1, com ara els retards en els comptes enrere simulats de llançament, s'han abordat, i ara el focus es tracta de continguts i formació relacionats amb la tripulació per millorar les mesures de seguretat.

Els preparatius per a Artemis 2 impliquen diverses fites clau. La tripulació simularà un dia de llançament al costat de la tripulació de terra, participarà en pràctiques d'evasió d'emergència i el coet es sotmetrà a proves d'apilament i muntatge a l'edifici de muntatge de vehicles de la NASA. Finalment, la pila es prepararà a la plataforma de llançament per al llançament de la missió a finals de 2024.

La seguretat és la principal preocupació durant tot el procés de preparació. La NASA realitzarà el mateix nombre de simulacions de compte enrere de llançament que abans, prioritzant la seguretat tant de la tripulació de vol com de la de terra. La pràctica contínua i l'entrenament de la memòria muscular són components essencials de la preparació, assegurant que tots els membres de l'equip estiguin ben preparats per a la missió.

Els canvis notables d'Artemis 2 inclouen ajustos als procediments d'alimentació basats en les lliçons apreses durant l'assaig general d'Artemis 1. Els canvis de disseny del llançador mòbil ajuden a millorar-ne la funcionalitat. També es presta atenció a les interfícies del dipòsit de combustible per evitar fuites, amb dades de proves prèvies que informen dels ajustos necessaris.

Amb aquests preparatius exhaustius, la NASA està en camí de fer de la seva històrica missió Artemis 2 un esforç reeixit, obrint el camí per a una futura exploració lunar.

