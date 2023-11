Escalfament de l'Àrtic que accelera l'augment de la temperatura global, cal una acció urgent

By

Un estudi innovador publicat a la revista "Earth System Dynamics" ha revelat que l'Àrtic s'està escalfant a un ritme alarmant, gairebé quatre vegades més ràpid que la mitjana mundial. Aquest fenomen d'escalfament ràpid fa que les temperatures globals augmentin a un ritme molt més ràpid que els punts de referència esbossats a l'Acord de París.

Dirigit per la professora Julienne Stroeve de la Universitat de Manitoba, l'estudi tenia com a objectiu explorar la contribució de l'Àrtic a l'escalfament global i avaluar la rapidesa amb què ens estem apropant als llindars de temperatura crítics establerts a l'Acord de París: 1.5 graus centígrads i 2 graus centígrads.

Els resultats de la investigació indiquen que si l'Àrtic no experimentés aquest escalfament accelerat, el món arribaria a un augment de la temperatura de dos graus aproximadament vuit anys més tard que la trajectòria actual. Això demostra el paper crucial que juga l'Àrtic en l'augment de la temperatura global.

Per arribar a aquestes conclusions, l'equip va utilitzar simulacions de models climàtics. Van comparar les projeccions sense el ràpid escalfament de l'Àrtic amb els models del món real, cosa que els va permetre determinar l'abast i la cronologia dels augments de temperatura. Les simulacions van revelar que, en absència d'escalfament de l'Àrtic, els llindars de l'Acord de París es trencarien cinc anys més tard (1.5 graus Celsius) i vuit anys més tard (2 graus Celsius) que les projeccions actuals.

El professor Stroeve subratlla l'imperatiu d'una acció immediata, afirmant que estem en una dècada crucial on no reduir les emissions, inevitablement, comportaria la superació del llindar d'1.5 graus. Subratlla la importància de protegir el gel i la neu de l'Àrtic, subratllant el paper que té en la regulació de les temperatures globals.

És fonamental conscienciar sobre el profund impacte de l'escalfament de l'Àrtic i la urgència d'esforços concertats per mitigar el canvi climàtic. Preservar aquesta regió vulnerable no és només una preocupació ambiental; és crucial per al benestar del nostre planeta i de les generacions futures.

Preguntes freqüents

Què és l'Acord de París?

L'Acord de París és un tractat internacional adoptat l'any 2015, que té com a objectiu combatre el canvi climàtic i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle per mitigar l'escalfament global. Per què l'escalfament de l'Àrtic és més ràpid que la mitjana mundial?

L'Àrtic s'està escalfant més ràpidament a causa d'un procés anomenat amplificació de l'Àrtic, on els mecanismes de retroalimentació positiva, com la fusió del gel i la neu, contribueixen a un major escalfament. Quines són les conseqüències de l'escalfament accelerat de l'Àrtic?

L'escalfament accelerat de l'Àrtic provoca la pèrdua de gel marí, que altera els ecosistemes i contribueix a l'augment del nivell del mar. També intensifica els esdeveniments meteorològics extrems i agreuja l'escalfament global. Què poden fer les persones per fer front a l'escalfament de l'Àrtic? La reducció de la petjada de carboni personal, el suport a les iniciatives d'energies renovables i la defensa de polítiques conscients del clima poden ajudar a mitigar l'escalfament de l'Àrtic i els seus impactes.