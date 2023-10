La pluja de meteorits d'Orióides del 2023: un espectacle celeste que no us voleu perdre

By

La pluja anual de meteorits d'Orióides arribarà al màxim el 22 d'octubre de 2023, oferint una visualització celeste que no us voleu perdre. Conegudes pels seus meteors brillants i ràpids, les orònides creen una experiència visual impressionant al cel nocturn.

Els meteors de la pluja d'Orióides viatgen a velocitats que superen les 148,000 milles per hora (66 quilòmetres per segon) i tenen el potencial de convertir-se en boles de foc, produint esclats de llum prolongats. Sovint deixen "trens" brillants a mesura que passen, que poden perdurar durant diversos segons o minuts. Tot i que semblen originar-se de la constel·lació d'Orió, els meteors són en realitat petits fragments i partícules, normalment de cometes o asteroides, que es cremen en entrar a l'atmosfera terrestre.

En el cas de les orònides, aquests meteors són restes produïdes pel cometa Halley, un cometa que passa pel Sol i la Terra cada 75 a 79 anys. Cada vegada que el cometa Halley s'acosta al sistema solar interior, desprèn entre 3 i 10 peus del seu material.

Per gaudir de la millor experiència visual, es recomana mirar entre 45 i 90 graus del punt radiant del cel. Aquesta perspectiva permet que els meteors apareguin més llargs i espectaculars. Mirar directament el radiant pot fer que els meteors semblin més curts a causa d'un efecte anomenat escorç.

Les orònides solen produir de 15 a 20 meteors per hora en el seu màxim quan s'observen des de llocs amb una contaminació lumínica mínima. Tanmateix, hi ha hagut casos en el passat en què el recompte de meteors va augmentar fins a triplicar aquest nombre. Enguany no es preveu una activitat intensa.

El millor moment per veure la pluja de meteors és durant les hores immediates després de la mitjanit fins a l'alba. Les orònides assoleixen el seu punt màxim el cap de setmana del 2023, cosa que fa que sigui més còmode quedar-se despert fins tard. La pluja de meteors és visible tant des de l'hemisferi nord com des del sud, amb els espectadors de l'hemisferi nord mirant al sud-est i els de l'hemisferi sud mirant al nord-est.

El cometa Halley, la font dels meteors orònides, és un dels cometes més famosos i fa aparició aproximadament un cop cada 76 anys. La seva darrera aparició va ser l'any 1986, i està previst que torni l'any 2061. Les Orònides serveixen com a recordatori de la presència perdurable del cometa als nostres cels.

Tant si sou un astrònom experimentat com un observador curiós, la pluja de meteors de les Orònides del 2023 promet ser un espectacle celeste que no s'ha de perdre. Assegureu-vos de trobar un lloc lluny de les llums brillants de la ciutat i porteu una cadira de gespa o una manta per estar còmode mentre gaudiu de l'espectacle.

