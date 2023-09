Investigador colombià que estudia material extraterrestre en mostres de pols portades a la Terra

By

Un jove investigador colombià, Camilo Jaramillo-Correa, va tenir l'oportunitat única d'estudiar mostres de pols retornades de l'espai exterior. Les mostres van ser recollides per la missió Hayabusa2 de l'agència espacial japonesa, que es va convertir en la primera a transmetre imatges de rovers operatius en un asteroide i va retornar mostres geològiques a la Terra. Jaramillo-Correa, que aleshores estava estudiant el seu doctorat en Enginyeria Nuclear, va dissenyar i construir una càpsula de mostres segellada per contenir les mostres i protegir-les de la contaminació de l'aire.

Els seus mentors van preguntar si era possible utilitzar la càpsula per estudiar material extraterrestre, i Jaramillo-Correa va modificar i provar la càpsula per complir amb els estrictes requisits de protecció de la mostra. L'equip va realitzar estudis sobre dos conjunts de mostres de l'asteroide Ryugu: partícules individuals i pols fines. L'anàlisi està en curs, però esperen obtenir informació sobre la composició, les propietats i les possibles evidències de la meteorització espacial dels asteroides.

Estudiar els asteroides és important per dos motius principals, segons Jaramillo-Correa. En primer lloc, proporcionen una instantània de les primeres etapes del Sistema Solar i ens poden ajudar a entendre com es va formar aquest i el planeta Terra, així com l'origen de la vida. En segon lloc, estudiar els asteroides pot proporcionar informació sobre els efectes de la meteorització espacial i la contaminació atmosfèrica.

El viatge de Jaramillo-Correa des de Colòmbia fins als Estats Units per a la seva recerca també posa de manifest les diferències en els entorns de recerca i l'accés als recursos. Va assenyalar que els investigadors dels EUA tenen un accés molt més fàcil als recursos, com ara instruments, en comparació amb els de Colòmbia. Malgrat això, va aprendre a apreciar les capacitats del seu laboratori a Colòmbia i a tenir recursos.

Una altra investigadora colombiana, Andrea Guzman Mesa, va perseguir els seus somnis en el camp de l'astrofísica. El seu doctorat es va centrar a estudiar les atmosferes dels planetes fora del nostre sistema solar. Va comparar models atmosfèrics amb dades d'observació mitjançant marcs d'aprenentatge automàtic per fer prediccions sobre la composició d'aquestes atmosferes. Guzman Mesa també va ser fonamental per augmentar la visibilitat de les dones científiques a Colòmbia, amb l'esperança de provocar un canvi real en l'ecosistema de recerca del país.

