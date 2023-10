La sonda de l'esperança: revelant misteris de l'atmosfera marciana

Amb el llançament del seu novè lot de dades, la 'Hope Probe' de la missió Emirates Mars continua proporcionant informació innovadora sobre l'atmosfera marciana. Utilitzant instruments d'última generació, la sonda ha capturat una quantitat sorprenent de 3.3 terabytes de dades atmosfèriques del planeta vermell, revolucionant la nostra comprensió de Mart.

El novè conjunt de dades, recollit de l'1 de març al 31 de maig de 2023, mostra les capacitats excepcionals dels tres instruments científics de la sonda Emirates Mars: l'espectròmetre d'infrarojos de Mart d'Emirates (EMIRS), l'espectròmetre ultraviolat de Mart d'Emirates (EMUS) i l'espectròmetre d'exploració d'Emirates. (EXI). A través d'aquests instruments, la missió ofereix un examen complet de l'atmosfera marciana, des de la seva superfície fins a l'exterior.

Un dels descobriments més destacables de l'últim conjunt de dades és l'estudi dels canvis a curt termini i el moviment dels núvols a Mart. L'EXI, amb les seves imatges de núvols d'alta freqüència preses en diverses dates, proporciona als científics una gran quantitat d'informació sobre la naturalesa dinàmica dels núvols marcians.

A més, a mesura que el Sol entra al pic del seu cicle d'11 anys, les observacions nocturnes d'EMUS han revelat mostres impressionants d'aurora discreta. Aquestes aurores, observades sobre els camps magnètics de l'escorça més forts de l'hemisferi sud, van donar a conèixer un espectacular espectacle de llum del 27 al 28 d'abril de 2023.

La missió ampliada de la Hope Probe va més enllà del seu objectiu principal de recopilar dades per a un any marcià, equivalent a dos anys terrestres. Ara, amb un any terrestre addicional per examinar les variacions interanuals de l'atmosfera marciana, la missió té com a objectiu desentranyar els misteris que envolten els processos atmosfèrics inferiors, la pèrdua de l'atmosfera superior i l'enllaç crucial entre ambdós.

L'òrbita única de la Hope Probe permet a la comunitat científica aprofundir en les variacions diàries i estacionals de l'atmosfera marciana. Mitjançant l'anàlisi de la gran col·lecció de dades de la sonda, els investigadors preveuen descobrir coneixements significatius sobre la dinàmica atmosfèrica de Mart.

En conclusió, la Hope Probe no només ha superat les expectatives pel que fa a la recollida de dades, sinó que també ha preparat el terreny per a avenços innovadors en la nostra comprensió de l'atmosfera marciana. Amb cada conjunt de dades, es descobreixen nous misteris, que demanen als científics que desvelin els secrets del planeta vermell.

FAQ

1. Què és l'Hope Probe?

La Hope Probe és una nau espacial llançada per la missió Emirates Mars per estudiar i recopilar dades sobre l'atmosfera marciana.

2. Quantes dades ha recollit la Hope Probe?

La Hope Probe ha recollit una quantitat sorprenent de 3.3 Terabytes de dades atmosfèriques de Mart.

3. Quins són els principals objectius científics de la missió?

La missió té com a objectiu comprendre els processos atmosfèrics inferiors, la pèrdua de l'atmosfera superior i el vincle entre tots dos per revelar els misteris que envolten l'atmosfera marciana.

4. Quines han estat algunes de les troballes notables de l'últim conjunt de dades?

L'últim conjunt de dades ha revelat una visió fascinant del moviment dels núvols marcians i ha mostrat mostres impressionants d'aurora discreta sobre els camps magnètics de l'escorça més forts de l'hemisferi sud.

