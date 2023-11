S'inaugura una nova estàtua a Nossal High School per honrar la llegenda local

Nossal High School de Berwick ha revelat recentment una impressionant estàtua de bronze a mida natural en honor de l'estimat Sir Gustav Nossal AC. Creada pels escultors de renom internacional Gillie i Marc, aquesta magnífica estàtua ret homenatge als notables èxits científics de Sir Nossal, la seva inestimable contribució a l'escola i el seu caràcter proper i amable.

El 20 de novembre, la comunitat escolar es va reunir per presenciar la gran inauguració de l'estàtua, commemorant el llegat perdurable de Sir Nossal. El doctor John Inns, president del consell escolar, va mostrar la seva satisfacció per veure com l'estàtua cobrava vida després de diversos anys de planificació i preparació acurada, que va començar l'any 2019 amb l'objectiu de coincidir amb el 10è aniversari de l'escola a 2020.

El director fundador de Nossal High School, Roger Page, va compartir els seus pensaments sobre la importància de l'estàtua. Destacant el paper integral de Sir Nossal dins de la comunitat escolar, Page va expressar la seva esperança que l'estàtua serveixi com un homenatge adequat a la seva connexió. A més, va destacar que Sir Nossal visitava sovint l'escola, prenent-se el temps per interactuar amb els estudiants, el personal i els visitants. Com a símbol d'aquesta estimada interacció, l'estàtua de bronze d'un Sir Nossal assegut es mostrarà de manera destacada a l'entrada principal de l'escola.

Més enllà del seu reconeixement local, Sir Gustav Nossal és una figura de renom nacional i internacional. Premiat com l'australià de l'any l'any 2000, Sir Nossal ha deixat una empremta indeleble tant a les comunitats australianes com mundials. Al costat del seu treball innovador en el camp de la immunologia, també s'ha dedicat a nombrosos esforços humanitaris. Els seus èxits destacats inclouen presidir el Programa Mundial de Vacunes i Immunització de l'Organització Mundial de la Salut, així com col·laborar amb el Programa de Vacunes de la Fundació Bill i Melinda Gates.

Nascut a Àustria el 1931, Sir Nossal va emigrar a Austràlia de jove. Superant la barrera de l'idioma, va destacar acadèmicament, es va convertir en el millor estudiant de la seva escola i finalment va obtenir el títol de medicina a la Universitat de Sydney. Posteriorment, Sir Nossal va realitzar el seu doctorat. a la Universitat de Melbourne. La seva il·lustre carrera el va portar al famós Institut d'Investigació Mèdica Walter i Eliza Hall de Melbourne (WEHI), on va exercir com a director de 1965 a 1996.

Sir Nossal va expressar la seva esperança que l'estàtua, juntament amb la seva influència constant a l'escola, inspirés les generacions futures a fer realitat els seus somnis. Va recordar a l'audiència que Austràlia és un país de grans oportunitats i va expressar el seu agraïment i orgull per estar davant d'ells. Sir Gustav Nossal va animar tothom a recordar el seu temps a Nossal High School amb afecte.

El projecte de l'estàtua va ser possible gràcies a les contribucions de la comunitat escolar i generoses donacions de proveïdors empresarials com PSW Uniforms i Edunet Computers, així com una donació substancial de la WEHI en reconeixement a les valuoses contribucions de Sir Gustav Nossal tant a la investigació mèdica com a la pròpia organització.

FAQ

Qui és Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal és un científic i humanitari australià nascut a Àustria. És conegut pel seu treball en el camp de la immunologia i ha fet contribucions importants a la investigació mèdica a nivell mundial. Sir Nossal va rebre el premi a l'Austràlia de l'Any l'any 2000 i ha ocupat càrrecs de lideratge amb organitzacions estimades com l'Organització Mundial de la Salut i el Programa de Vacunes de la Fundació Bill i Melinda Gates.

Per què es va inaugurar una estàtua a Nossal High School?

L'estàtua de bronze es va inaugurar a Nossal High School per honrar els èxits de Sir Gustav Nossal, el seu paper instrumental dins la comunitat escolar i la seva naturalesa accessible. L'estàtua serveix com a homenatge a les seves contribucions científiques i a la seva influència constant com a font d'inspiració tant per als estudiants com per al personal.

Qui va crear l'estàtua?

L'estàtua va ser creada pels escultors reconeguts internacionalment Gillie i Marc, coneguts pel seu talent excepcional i la seva capacitat per capturar l'essència i els èxits de figures notables.