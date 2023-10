Les noves normes a Xile pretenen reduir la contaminació lumínica i protegir els cels foscos

By

Xile és conegut per les seves excepcionals condicions d'observació d'estrelles, i el desert d'Atacama és un dels millors llocs per als astrònoms a causa dels seus cels clars i la seva mínima contaminació lumínica. Per preservar aquests cels foscos per a l'astronomia i abordar els efectes perjudicials de la contaminació lumínica sobre la salut humana i la biodiversitat, el Ministeri de Medi Ambient de Xile ha introduït un nou estàndard nacional d'il·luminació.

Anteriorment, les regions que allotjaven els principals observatoris a Xile tenien regulacions específiques d'il·luminació per protegir el seu estat de cel fosc. Ara, aquests estàndards s'estan ampliant a la resta del país per promoure pràctiques d'il·luminació exterior responsables i sostenibles.

El nou estàndard d'il·luminació se centra a millorar la il·luminació exterior passant de la llum blava intensa a tons ambre més suaus. Aquest canvi ajuda a minimitzar els impactes negatius sobre la salut humana, com l'obesitat, la depressió i certs tipus de càncer. A més, la publicitat il·luminada s'ha d'apagar entre la mitjanit i les 7 del matí, assegurant que la il·luminació comercial no contribueixi a la contaminació lumínica durant les hores nocturnes crucials.

Més enllà de la salut humana, el New National Lighting Standard també reconeix l'impacte de la contaminació lumínica en la biodiversitat. La llum artificial altera el comportament de les espècies nocturnes, inclosos els pol·linitzadors d'insectes i les aus marines. Els pol·linitzadors d'insectes depenen de la llum de la lluna i de les estrelles per a la navegació, i la contaminació lumínica els pot confondre i desorientar, afectant la pol·linització de les plantes i el manteniment dels cultius. De la mateixa manera, el petrel de la tempesta de Markham, una au marina originària de Xile, Equador i Perú, s'enfronta a perill a causa de la contaminació lumínica. Aquests ocells utilitzen la llum de la lluna i les estrelles per navegar cap als seus llocs de cria, però la il·luminació urbana sovint els confon, impedint una migració reeixida.

El New National Lighting Standard té com a objectiu revertir els impactes negatius sobre la vida salvatge i protegir les àrees vitals per als esforços de conservació. Mitjançant la implementació d'intensitat, temperatura de color i límits de temps, Xile busca aconseguir un ús racional i sostenible de la il·luminació artificial alhora que es salvaguarda el medi ambient i el benestar humà.

A més d'aquests beneficis, la nova normativa també garanteix la preservació del santuari del cel fosc de Xile, on hi ha nombrosos observatoris. L'augment de la contaminació lumínica suposa un risc important per a la viabilitat de les observacions astronòmiques a llarg termini. En prioritzar la preservació del cel fosc, Xile reconeix la importància de l'astronomia i la seva contribució a la comprensió de l'univers.

Fonts: Fundación Cielos de Chile, Ministeri de Medi Ambient de Xile