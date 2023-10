Crani de ratpenat de fa 50 milions d'anys ofereix una nova visió de l'evolució primerenca del ratpenat

El crani d'un ratpenat gairebé intacte, que data d'aproximadament 50 milions d'anys, s'ha descobert en una cova de França. Aquesta troballa fa llum sobre l'evolució primerenca abans misteriosa dels ratpenats. Els ratpenats tenen un dels registres fòssils més pobres entre els mamífers, per la qual cosa és difícil determinar quan van començar a volar o dormir a les coves, així com quan van desenvolupar les seves habilitats d'ecolocalització úniques. El crani de ratpenat, pertanyent a l'espècie extinta Vielasia sigei, es trobava entre els 23 individus fossilitzats trobats a la cova.

Els fòssils de ratpenats anteriors sovint estaven fragmentats o aplanats completament, cosa que dificultava estudiar la seva anatomia tridimensional i determinar si utilitzaven l'ecolocalització. Tanmateix, el crani de Vielasia sigei es va conservar perfectament en pedra calcària, mantenint la seva forma original. Això va permetre als científics estudiar l'oïda interna i comparar-la amb els ratpenats moderns. Els resultats suggereixen que aquest antic ratpenat probablement va utilitzar l'ecolocalització, situant-lo molt per davant de les balenes pel que fa a desenvolupar aquesta capacitat. Abans d'aquest descobriment, els científics només estaven segurs de l'ecolocalització a les famílies modernes de ratpenats.

El ratpenat de Vielasia sigei era una petita espècie cavernícola, que mesurava només 1.8 cm de llarg. Això contradiu les suposicions anteriors que els primers ratpenats vivien principalment als arbres al voltant de llacs i boscos. L'estabilitat dels ambients de les coves probablement va proporcionar un refugi durant els canvis de temperatura fluctuants del període de l'Eocè primerenc.

Tot i que aquest descobriment no resol definitivament el debat sobre l'ecolocalització precoç dels ratpenats, proporciona proves convincents. També serveix com a inspiració per a una exploració addicional del registre fòssil per obtenir més informació sobre l'evolució dels ratpenats i les seves característiques úniques.

Fonts:

- "El descobriment d'un antic crani de ratpenat "no aixafat" aporta una nova llum sobre l'evolució primerenca dels ratpenats", Universitat de Nova Gal·les del Sud de Sydney

– Revista de Biologia Actual