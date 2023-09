L'estructura de fusta més antiga descoberta: una civilització ancestral avançada?

Els arqueòlegs han fet recentment un descobriment innovador: l'estructura de fusta més antiga que s'ha trobat mai, que data de gairebé mig milió d'anys. Aquesta troballa suggereix que els nostres avantpassats estaven molt més avançats del que es creia anteriorment. La notable estructura es va trobar a les cascades de Kalambo a Zàmbia, prop de la frontera amb Tanzània, i està excepcionalment ben conservada. Es creu que era una plataforma, passarel·la o habitatge elevat que mantenia els nostres familiars a sobre de l'aigua.

La fusta porta marques de tall, que indiquen que s'utilitzaven eines primitives per unir dos troncs grans per crear l'estructura. A més de la plataforma de fusta, també es va descobrir al jaciment una col·lecció d'eines de fusta, entre elles una falca i un bastó d'excavació. Aquest descobriment desafia la idea que els nostres avantpassats només utilitzaven la fusta per a propòsits limitats, com ara encendre foc o caçar.

Larry Barham, autor principal de l'estudi i arqueòleg de la Universitat de Liverpool, va afirmar que aquesta troballa va canviar la seva percepció dels nostres avantpassats. Va demostrar que tenien la capacitat de transformar el seu entorn i crear quelcom innovador. Barham creu que això indica un alt nivell de pensament abstracte i possiblement fins i tot habilitats lingüístiques.

L'estructura va ser un descobriment casual realitzat durant les excavacions del 2019 a prop del riu Kalambo, per sobre d'una cascada que arriba a una alçada de 235 metres. Es creu que l'elevat nivell de l'aigua a les cascades ha conservat l'estructura de fusta al llarg dels segles. Els descobriments relacionats amb la fusta antiga són rars a causa de la seva tendència a podrir-se sense deixar gaire rastre per a les generacions futures.

Per determinar amb precisió l'edat de l'estructura, els investigadors van utilitzar un nou mètode anomenat datació per luminescència, que mesura l'última vegada que els minerals van estar exposats a la llum solar. Això va revelar que l'estructura té almenys 476,000 anys d'antiguitat, anterior a l'evolució de l'Homo sapiens. A la regió s'han trobat fòssils d'Homo heidelbergensis, un parent humà, que es remunten entre 700,000 i 200,000 anys.

El descobriment desafia la creença predominant que els avantpassats humans eren nòmades. La ubicació de l'estructura prop de les cascades, que proporcionaven una font d'aigua fiable, suggereix que podria haver servit com a habitatge permanent. Tanmateix, aquesta hipòtesi encara no s'ha demostrat i cal més investigació.

En general, aquesta increïble troballa mostra les immenses capacitats i l'enginy dels nostres avantpassats. Proporciona proves del seu pensament avançat, habilitats de planificació i la creació d'estructures mai vistes abans. El descobriment planteja preguntes intrigants sobre el desenvolupament de les primeres civilitzacions i posa de manifest la necessitat d'explorar i estudiar més el nostre passat llunyà.

