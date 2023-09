Els investigadors desenvolupen un robot a escala d'insectes alimentat per combustió

By

Els investigadors de la Universitat de Cornell han creat amb èxit un robot a escala d'insectes alimentat per combustió, superant les capacitats dels robots elèctrics en termes de velocitat, força, flexibilitat i capacitat de salt. L'equip va combinar microactuadors suaus amb combustible químic d'alta densitat energètica per superar els reptes als quals s'enfronta la reducció de motors, motors i bombes. Mitjançant l'ús d'un combustible químic d'alta densitat energètica similar al que s'utilitza en els automòbils, els investigadors van poder augmentar significativament la potència i el rendiment a bord del robot. El robot, que mesura poc més d'una polzada de llarg i pesa l'equivalent a un clip i mig, està imprès en 3D amb una resina ignífuga i està equipat amb quatre actuadors que serveixen de peus.

Els actuadors són capaços de produir 9.5 newtons de força, en comparació amb els aproximadament 0.2 newtons produïts per robots de mida similar. El robot també pot funcionar a freqüències superiors a 100 hertz, aconseguir desplaçaments del 140% i aixecar 22 vegades el seu pes corporal. Els seus actuadors de combustió li permeten navegar per terrenys difícils, eliminar obstacles, saltar distàncies increïbles i moure's ràpidament a terra. El disseny dels actuadors també ofereix un alt grau de control, que permet als operadors ajustar la velocitat, la freqüència de l'espurna i l'alimentació de combustible en temps real per activar una sèrie de respostes.

Els investigadors planegen unir més actuadors per produir moviments contundents i controlats finament a una escala més gran. També pretenen desenvolupar una versió sense lligams del robot utilitzant un combustible líquid que es pugui transportar a bord, juntament amb una electrònica més petita. Aquest avenç en la robòtica impulsada per combustió ens apropa a la realitat de l'ús de robots a escala d'insectes en operacions de recerca i rescat, exploració, vigilància ambiental, vigilància i navegació en entorns difícils.

Font: Cameron A. Aubin et al, Powerful, soft combustion actuators for insect-scale robots, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Font: Universitat de Cornell