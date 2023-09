El pol sud de la Lluna seleccionat com a lloc d'aterratge per a la missió Artemis III de la NASA

Una nova imatge de l'altre costat de la Lluna ha revelat la regió escollida per la NASA per a l'aterratge de la missió Artemis III. Aquesta missió forma part de l'ambiciós pla de la NASA per tornar els humans a la superfície lunar per primera vegada en més de 50 anys. El lloc d'aterratge seleccionat és el pol sud de la Lluna, que té un gran interès científic perquè es creu que conté aigua gelada en cràters permanentment ombrejats.

La NASA va col·laborar amb National Geographic per publicar una imatge de mosaic del cràter Shackleton, situat al pol sud de la Lluna. La imatge es va capturar amb l'instrument ShadowCam de la NASA a la nau espacial Korea Pathfinder Lunar Orbiter, juntament amb imatges addicionals del Lunar Reconnaissance Orbiter. El cràter Shackleton és un dels cràters permanentment ombrejats de la regió, el que el converteix en un punt calent potencial per al gel d'aigua.

L'interior del cràter Shackleton, envoltat d'una foscor permanent, es revela a la imatge del mosaic. El cràter va ser capturat per ShadowCam, un instrument de la NASA dissenyat per explorar les parts ombrívoles de la superfície lunar. Les zones circumdants van ser imatges per la càmera Lunar Reconnaissance Orbiter. La imatge mostra parts de tres de les 13 regions d'aterratge potencials per als astronautes Artemis III.

El gel d'aigua és un recurs rar a la Lluna, ja que normalment s'evapora quan s'exposa a la llum solar. Tanmateix, els cràters permanentment ombrejats al pol sud de la Lluna creen un entorn ideal per a la persistència del gel d'aigua. Els científics de la NASA creuen que el gel d'aigua d'aquests cràters es pot utilitzar per a diversos propòsits, com ara consumibles d'astronautes, blindatge contra la radiació i propulsor de coets.

La missió Artemis III està programada per al 2025, i abans d'això, la NASA té previst dur a terme la missió tripulada Artemis II al voltant de la Lluna. La NASA també enviarà un rover lunar anomenat VIPER per buscar dipòsits de gel. Aquestes missions obriran el camí per a futures missions tripulades i l'ús de recursos a la superfície lunar.

