L'empresa de biotecnologia Light Bio desenvolupa petúnies brillants dissenyades genèticament

Una empresa de biotecnologia anomenada Light Bio ha obtingut el permís del Departament d'Agricultura dels Estats Units per vendre petúnies brillants modificades genèticament als Estats Units. Aquestes petúnies produeixen una resplendor verd neó a la nit, gràcies a l'addició d'ADN d'un bolet bioluminescent anomenat Neonothopanus nambi. La companyia té previst començar a enviar les plantes a principis del 2024.

La bioluminescència és el procés pel qual els organismes produeixen llum mitjançant una reacció entre l'oxigen i una substància anomenada luciferina, facilitada per un enzim anomenat luciferasa. Tot i que la bioluminescència es troba en unes 1,500 espècies, és poc entesa en la majoria dels organismes, excepte en els bacteris. El 2018, els científics van identificar els enzims específics de Neonothopanus nambi que li permeten emetre llum.

Altres intents de crear plantes brillants en el passat han implicat ruixar plantes amb una substància química que es troba a les cuques de llum o modificar genèticament plantes amb gens de bacteris bioluminescents. Tanmateix, aquests mètodes tenien limitacions, com la necessitat de tractaments especialitzats o la producció de llum tènue.

L'avenç de Light Bio implica el descobriment d'una via de bioluminescència fúngica que es pot coordinar amb el sistema metabòlic propi de la planta. Aquesta via implica una molècula anomenada àcid cafeic, que és abundant a les plantes, i quatre enzims diferents que el converteixen en luciferina. Les plantes resultants brillen amb més intensitat que els intents anteriors i emeten llum durant tot el seu cicle de vida.

Tot i que s'han plantejat preocupacions sobre els possibles riscos ambientals de les plantes brillants modificades genèticament, Light Bio ha abordat aquestes preocupacions afirmant que les plantes es cultivaran principalment en entorns controlats com ara cases, negocis i jardins botànics on la il·luminació artificial ja supera la llum. emesa per les plantes.

Light Bio té previst vendre inicialment les petúnies brillants en línia en un llançament limitat, amb plans per expandir-se als vivers i centres de jardineria en el futur. L'empresa també pretén desenvolupar més tipus de plantes ornamentals i fer-les encara més brillants.

