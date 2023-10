El xiuxiueig de Pando: escoltant el gegant tremolant

Antic i vast, Pando, un únic arbre amb 47,000 tiges que broten d'un sistema d'arrels compartit de més de 100 acres a Utah, és un dels organismes vius més grans de la Terra. Amb una història que possiblement abasta 12,000 anys, aquest tremolor colossal ha acumulat més de 6,000 tones mètriques de vida. Ara, gràcies als enregistraments publicats aquest any, tenim l'oportunitat d'escoltar aquest magnífic arbre d'una manera mai abans possible.

L'artista sonor Jeff Rice, convidat per Friends of Pando, va col·locar un hidròfon dins d'un buit a la base d'una branca i el va deixar arribar fins a les arrels de l'arbre. Per a la seva sorpresa, va escoltar un so dèbil que augmentava durant una tempesta, capturant un soroll estrany i baix. El so, com explica Rice, és el resultat dels milions de fulles que fan vibrar l'arbre, passant per les branques i cap a la terra.

Utilitzant aquests enregistraments, Friends of Pando té la intenció d'utilitzar el so per mapejar la complexa xarxa d'arrels sota la superfície. Lance Oditt, el fundador de Friends of Pando, veu el potencial del so no només per oferir experiències auditives belles i interessants, sinó també per proporcionar informació inestimable sobre la salut de Pando i el seu entorn. Aquests sons serveixen com a registre de la biodiversitat local, oferint una línia de base que es pot mesurar amb els canvis ambientals.

Aquest enfocament innovador per entendre Pando pot ajudar a fer llum sobre diversos aspectes d'aquesta antiga entitat. A través de les dades recollides, es poden realitzar estudis addicionals sobre el moviment de l'aigua, la relació entre les matrius de branques, les colònies d'insectes i la profunditat de les arrels. Aquestes investigacions pretenen revelar més sobre l'ecosistema que envolta Pando, que està cada cop més amenaçat a causa de les activitats humanes i la disminució dels depredadors que mantenen les poblacions d'herbívors sota control.

Els enregistraments del xiuxiueig de Pando es van presentar a la 184a Reunió de la Societat Acústica d'Amèrica, i serveixen com a testimoni de la importància d'escoltar els secrets d'aquest gegant tremolant abans que es perdin.

Fonts: The Guardian, Amics de Pando