Prepareu-vos per a l'espectacular Harvest Moon

El 28 de setembre, els observadors del cel tindran l'oportunitat de presenciar la Harvest Moon, un fenomen natural amb una gran importància agrícola. Aquesta lluna plena, que sortirà a les 3:27 IST, marca la quarta i última superlluna de l'any, embolicant un estiu ple de meravelles celestes.

Una superlluna es produeix quan la lluna es troba en el punt més proper a la Terra en la seva òrbita el·líptica, donant lloc a una il·lusió d'augment de mida i brillantor. Aquesta propera superlluna estarà a aproximadament 224,854 milles de la Terra, cosa que fa que sembli un 5% més gran i un 13% més brillant que una lluna plena mitjana.

La Harvest Moon no es defineix pel mes en què es produeix, sinó per la seva alineació amb l'equinocci de tardor. Aquest any, l'equinocci va tenir lloc el 23 de setembre, cosa que va fer que la Lluna de la Collita sigui especialment especial. També es coneix com la lluna de blat de moro i simbolitza la conclusió de les collites d'estiu. Tant els agricultors com els observadors del cel celebren aquest esdeveniment com un moment d'abundància i acció de gràcies.

A més de la Harvest Moon, els observadors del cel gaudiran d'una desfilada celeste. Planetes com Júpiter, Saturn i Mercuri seran visibles al cel nocturn, afegint-se a l'espectacle.

Si us perdeu la Harvest Moon d'enguany, no us preocupeu. La propera superlluna a esperar serà el 18 de setembre de 2024, coincidint de nou amb la Lluna de la Collita. Aquesta serà la primera de dues superllunes el 2024, i la segona es produirà el 17 d'octubre.

Així que marca els teus calendaris i prepara't per a un espectacle impressionant al cel nocturn. The Harvest Moon és un esdeveniment captivador que ens recorda les meravelles del nostre univers i els cicles de la natura.

Definicions:

– Superlluna: Quan la lluna arriba al punt més proper a la Terra en la seva òrbita el·líptica, donant la il·lusió d'augmentar la mida i la brillantor.

– Lluna de la collita: la lluna plena més propera a l'equinocci de tardor, que simbolitza la conclusió de les collites d'estiu.

