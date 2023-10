Nova font d'energia: recollir electricitat del moviment molecular

Els científics han descobert un nou enfocament prometedor per generar electricitat mitjançant l'aprofitament del moviment de les molècules. Tot i que la tecnologia de l'energia de les ones ja ha demostrat ser una font efectiva de generació d'energia, els investigadors ara han descobert que fins i tot les molècules en repòs posseeixen energia inherent que es pot aprofitar.

En un article publicat a APL Materials, els investigadors van provar un dispositiu de recollida d'energia molecular que captura l'energia del moviment natural de les molècules en un líquid. Submergint nanomatrius de material piezoelèctric en líquid, els investigadors van poder convertir el moviment del líquid en un corrent elèctric estable. Aquest avenç té el potencial de produir una quantitat important d'energia, donades les grans quantitats d'aire i líquid a la Terra.

El dispositiu utilitza òxid de zinc, un material piezoelèctric, que genera potencial elèctric quan experimenta moviment. Els investigadors van comparar el moviment de les cadenes d'òxid de zinc amb les algues que onejaven a l'oceà. L'avantatge d'aquest dispositiu és que no depèn de cap força externa, el que el converteix en una font d'energia neta que canvia el joc. Obre la possibilitat de generar energia elèctrica mitjançant el moviment tèrmic molecular dels líquids, que és fonamentalment diferent del moviment mecànic tradicional.

Les aplicacions d'aquesta tecnologia són àmplies. Es pot utilitzar per alimentar nanotecnologies com ara dispositius mèdics implantables. El dispositiu també es pot ampliar a generadors de mida completa per a la producció d'energia a escala de quilowatts. Els investigadors ja estan treballant per millorar la densitat d'energia del dispositiu provant diferents líquids, materials piezoelèctrics d'alt rendiment i noves arquitectures de dispositius.

Aquesta investigació innovadora proporciona una via emocionant per generar electricitat que no depèn de fonts externes convencionals com l'energia eòlica, hidroelèctrica o solar. La capacitat d'aprofitar l'energia inherent de les molècules obre noves possibilitats per a solucions energètiques sostenibles i netes en el futur.

