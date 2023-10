La primera festa oficial de les estrelles a la reserva del cel fosc de Hanle ofereix una experiència única per als astrònoms aficionats

L'Institut Indi d'Astrofísica (IIA), en col·laboració amb el Departament de Protecció de Vida Silvestre, UT Ladakh, va organitzar la primera festa oficial d'estrelles per a astrònoms aficionats experimentats. L'esdeveniment va tenir lloc a Hanle Dark Sky Reserve, a l'est de Ladakh, del 12 al 15 d'octubre. Hanle, seu de l'Observatori Astronòmic de l'Índia, ofereix cels foscos i clima sec ideals per observar objectes celestes.

La reserva de cel fosc de Hanle (HDSR) té un dels cels més foscos de l'Índia i cobreix una àrea d'aproximadament 22 km de radi. La reserva va ser establerta per la UT Ladakh per preservar els cels foscos i verges i controlar la contaminació lumínica provocada per l'home. No només dóna suport a la investigació astronòmica, sinó que també promou l'astroturisme i contribueix al desenvolupament socioeconòmic dels pobles locals.

Uns 30 astrònoms aficionats van assistir a la festa de les estrelles, portant els seus telescopis i càmeres per capturar la bellesa del cel nocturn sense la interferència de la contaminació lumínica. Ajay Talwar, un astrofotògraf guardonat, va destacar la importància dels cels foscos per observar objectes febles i capturar fotografies detallades. Va destacar que certs fenòmens astronòmics com la Falsa Alba i la Llum zodiacal només es poden observar des de Hanle a causa de la seva foscor.

Un dels moments més destacats de la festa estrella va ser l'oportunitat de presenciar i fotografiar la Llum Zodiacal, que és la tènue llum solar escampada per la pols al pla del sistema solar. Els participants van poder observar aquest fenomen durant dues nits consecutives.

L'esdeveniment va atreure participants de diferents llocs de l'Índia, com Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep i Bombai. Sudhash Natarajan de la Societat Astronòmica de Bangalore va esmentar com el cel Bortle-1 de Hanle, designat com el nivell més fosc, li va permetre observar galàxies tènues fosques. Va expressar el seu entusiasme per tornar a Hanle cada any.

A més de la festa estrella, l'IIA, amb finançament de la UT Ladakh, ha proporcionat 24 petits telescopis als vilatans seleccionats dins de la reserva i els ha format com a ambaixadors d'astronomia. Aquesta iniciativa pretén implicar i educar la comunitat local sobre l'astronomia i millorar encara més el potencial astroturístic de Hanle.

La directora de l'IIA, la Prof. Annapurni Subramaniam, va expressar la seva satisfacció per compartir els cels únics de HDSR amb els entusiastes de l'astronomia i va elogiar la formació de les comunitats locals com a ambaixadors de l'astronomia per als turistes.

En general, la primera festa oficial d'estrelles a la reserva del cel fosc de Hanle va oferir als astrònoms aficionats l'oportunitat d'experimentar el cel fosc i verge i capturar objectes celestes en detall. L'èxit de l'esdeveniment ha posat de manifest el potencial de Hanle com a destinació buscada per als entusiastes de l'astronomia a l'Índia i més enllà.

Definicions:

– Institut Indi d'Astrofísica (IIA): organització que porta a terme investigacions en diverses àrees de l'astrofísica i l'astronomia a l'Índia.

– Departament de Protecció de la Vida Silvestre, UT Ladakh: Un departament responsable de la protecció i conservació de la vida salvatge al Territori de la Unió de Ladakh.

– Reserva de cel fosc de Hanle (HDSR): una àrea d'uns 22 km de radi al voltant de Hanle que ha estat designada com a reserva de cel fosc per controlar la contaminació lumínica i preservar el cel fosc per a la investigació astronòmica i l'astroturisme.

– Alba falsa: Fenomen observat abans de l'alba on el cel sembla il·luminat tot i que el sol encara no ha sortit.

– Llum zodiacal: llum solar tènue escampada per la pols en el pla del sistema solar, visible en cel fosc abans de l'alba o després de la posta de sol.

– Escala Bortle: una escala numèrica que mesura la foscor del cel nocturn, sent Bortle-1 el nivell més fosc.

– Ambaixadors d'Astronomia: habitants de la reserva del cel fosc de Hanle que han estat entrenats per educar i guiar els turistes en activitats relacionades amb l'astronomia.

Fonts: Institut Indi d'Astrofísica (IIA), Departament de Protecció de Vida Silvestre, UT Ladakh.