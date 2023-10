Els astrofotògrafs es reuneixen a Hanle per observar la llum zodiacal

Astrònoms aficionats de diverses parts de l'Índia s'han reunit recentment a Hanle, un poble de la regió de Ladakh, per presenciar i capturar el fenomen esquivant conegut com la Llum zodiacal. El guardonat astrofotògraf Ajay Talwar, que ha vingut a Hanle des de fa molts anys, va expressar la importància dels cels foscos per observar amb detall objectes febles. Segons Talwar, certs esdeveniments astronòmics com la Falsa Alba o la Llum zodiacal només es poden observar des de Hanle a causa de la seva foscor excepcional.

La llum zodiacal és una lleugera resplendor de llum solar dispersa per partícules de pols al pla del sistema solar. Aquest fenomen és extremadament feble i només es pot observar des dels llocs més foscos, just abans de l'alba. Els participants de la Star Party a Hanle van tenir la sort de presenciar i fotografiar aquesta llum efímera durant dues nits consecutives.

L'esdeveniment va atreure un grup divers de participants, inclosos habitants locals, turistes i entusiastes de l'astronomia de ciutats com Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep i Bombai. Sudhash Natarajan, membre de la Societat Astronòmica de Bangalore, va compartir la seva il·lusió per observar galàxies fosques a Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), que ofereix un cel de Bortle-1 excepcionalment fosc per observar les estrelles.

Dorjey Angchuk, un altre participant, va destacar que Hanle és un refugi per als astrònoms aficionats. Va revelar els seus plans per establir la HDSR Star Party com a esdeveniment anual, amb l'esperança de convertir-la en una reunió molt cobejada per als entusiastes de l'astronomia tant a l'Índia com a l'estranger. A més, s'està promocionant Hanle com un lloc per a l'astroturisme, atraient més visitants a explorar les meravelles del cel nocturn en aquesta regió remota.

En general, la reunió d'astrofotògrafs i astrònoms apassionats a Hanle va oferir una oportunitat única per presenciar la bellesa eteri de la Llum zodiacal i apreciar la foscor excepcional que fa possible aquestes observacions.

