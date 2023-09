Els troncs de fusta antics revelen les habilitats avançades dels primers humans

Els arqueòlegs han descobert troncs de fusta antics a Zàmbia que desafien les suposicions anteriors sobre les capacitats dels primers humans. Les troballes, publicades a la revista Nature, suggereixen que les persones de l'edat de pedra van construir estructures fa gairebé mig milió d'anys, cosa que indica un nivell d'intel·ligència i imaginació que abans era desconegut.

El projecte d'investigació Deep Roots of Humanity de la Universitat de Liverpool va excavar i analitzar la fusta antiga. El professor Larry Barham, el líder del projecte, va expressar que aquest descobriment ha canviat la seva comprensió dels primers avantpassats humans. Creu que aquests humans antics van utilitzar les seves habilitats i creativitat per construir quelcom nou i gran amb fusta.

Els investigadors també van trobar eines de fusta antigues, com ara pals d'excavació, però el descobriment més emocionant van ser dues peces de fusta que encaixaven en angle recte. S'utilitzaven eines de pedra per tallar osques als troncs, cosa que permetia unir-los estructuralment. Mitjançant l'anàlisi de les capes de terra on s'enterrava la fusta, l'equip va determinar que tenia aproximadament 476,000 anys.

L'evidència anterior de l'ús humà de la fusta s'ha limitat a fer foc i fabricar eines senzilles. Aquest descobriment desafia la idea que els primers humans portaven vides purament nòmades i demostra que eren capaços de construir-se més complexes.

El propòsit d'aquestes estructures de fusta encara no està clar. La mida dels troncs suggereix que es van utilitzar per construir alguna cosa substancial, possiblement una plataforma per a un refugi o una estructura al costat d'un riu per a la pesca. Tanmateix, sense proves més completes, és difícil determinar la naturalesa exacta d'aquestes estructures o les espècies d'humans antics que les van construir.

Els artefactes de fusta han estat transportats al Regne Unit per analitzar-los i conservar-los. Un cop fet això, es retornaran a Zàmbia per mostrar-los. L'esperança és que aquests descobriments enriqueixin les col·leccions i il·luminin la tradició de la fusta a Zàmbia i les antigues interaccions humanes amb el medi ambient.

Font: BBC News