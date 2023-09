El primer ús conegut de la fusta en la construcció es va descobrir a Zàmbia

Els arqueòlegs han descobert el primer ús conegut de la fusta en la construcció en una plana inundable dalt d'una cascada al nord de Zàmbia. L'estructura, que data de fa 476,000 anys, és anterior a la següent aparició coneguda de la fusta en la construcció per un gran marge. L'osca de fusta, feta intencionadament utilitzant tècniques de raspat i enganxat, connectava dues parts i es va trobar al costat de nombroses eines de fusta en una conca del llac inundada d'aigua. Les troballes desafien la idea que només l'Homo sapiens era capaç de modificar el paisatge.

La conservació de la fusta és un fet poc freqüent a causa de la descomposició, cosa que dificulta determinar els orígens del treball de la fusta. No obstant això, les llances de fusta s'han conservat en condicions de pantà a Anglaterra i Alemanya, que es remunten a centenars de milers d'anys. Una peça de fusta de fa 780,000 anys trobada a Israel s'ha interpretat com l'eina de fusta més antiga coneguda. Tot i que l'evidència del treball de la fusta a la prehistòria primerenca és escassa, el descobriment de Kalambo proporciona quantitats substancials de peces de fusta treballades, cosa que suggereix una àmplia gamma d'usos potencials més enllà de l'armament.

El propòsit de l'estructura segueix sent desconegut, però els investigadors especulen que podria haver servit com a plataforma o passarel·la a l'entorn del llac. No s'ha trobat cap altre ús estructural de la fusta al paleolític africà o euroasiàtic, excepte un altre tronc dentat descobert anteriorment al mateix lloc fa 70 anys.

Aquest descobriment innovador s'afegeix a la fascinant història arqueològica de Zàmbia. Anteriorment, el crani d'un homínid conegut com a home de Kabwe, Homo heidelbergensis, es va descobrir a Kabwe. Datant d'aproximadament 300,000 anys, l'home Kabwe va trencar la teoria lineal de l'evolució humana i va revelar l'existència de múltiples llinatges humans paral·lels. Tot i que és possible que el crani no estigui directament relacionat amb l'estructura de fusta, segueix sent un fort candidat.

La identitat dels creadors de l'estructura i l'abundància d'eines segueix sent incerta, ja que Àfrica estava poblada per diverses espècies d'homínids durant aquest temps. Tanmateix, la regió de Kalambo va ser un centre d'activitat per a nombroses variants d'homínids, incloent Homo heidelbergensis i possiblement Homo naledi. Es necessiten més investigacions per esbrinar els misteris que envolten l'ús més antic conegut de la fusta en la construcció a Zàmbia.

