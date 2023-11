Es necessiten noves directrius per aconseguir una denominació planetària inclusiva de gènere

Una anàlisi recent realitzada per Annie Lennox, investigadora de The Open University, ha revelat que les directrius per anomenar les característiques de la superfície d'un planeta no tenen inclusió de gènere i mostren un biaix cap als homes. La investigació de Lennox, que va implicar l'anàlisi de la base de dades de la Unió Astronòmica Internacional (IAU), va trobar que només el dos per cent dels cràters de la Lluna coneguts porten noms de dones.

La IAU és una associació internacional d'astrònoms professionals i les seves polítiques regeixen la denominació de característiques planetàries com ara cràters, muntanyes, valls, canons, oceans i volcans. Lennox ha escrit una carta oberta a la IAU, instant-los a abordar el biaix en les seves polítiques de denominació, que segons ella afavoreixen els "homes blancs cisgènere".

La pràctica d'anomenar cràters lunars va ser iniciada per l'astrònom italià Giovanni Battista Riccioli l'any 1635. Va adoptar els títols de científics de renom pels seus descobriments, una tradició que la IAU segueix avui dia.

Tot i que la IAU no assigna noms directament, facilita la formació de grups de treball o grups de treball per proposar i aprovar noms per a característiques específiques. Aquestes propostes sovint s'inspiren en personatges històrics, mitologies o temes culturals. Tanmateix, Lennox argumenta que aquest enfocament perpetua les injustícies històriques i contribueix a la manca de diversitat dins de la nomenclatura.

La investigació de Lennox també va revelar disparitats en la representació de les dones entre les característiques planetàries. Mentre que Mercuri demostra una representació lleugerament millor amb l'11.8 per cent dels seus cràters amb nom de dones, Mart mostra una disparitat de gènere important, amb només l'1.8 per cent dels seus cràters amb noms de dones. Venus, d'altra banda, té tots els cràters noms de dones, però només el 38% s'atribueixen a dones reals que van fer contribucions substancials a la societat.

Per garantir una major inclusió i diversitat en la denominació planetària, és essencial revisar i revisar les directrius actuals. Això permetria una celebració més representativa de les aportacions fetes per tots els gèneres al llarg de la història. En adoptar un enfocament més inclusiu de la denominació de les característiques planetàries, la comunitat científica pot crear espai per a una gamma més àmplia de narratives i promoure la igualtat i el reconeixement per a tothom.