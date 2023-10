El futur dels aliments a l'espai: cultiu de plantes per a missions de llarga durada

Mentre la NASA es prepara per a les missions a la Lluna i Mart, un repte crucial és garantir una font d'aliment sostenible per als membres de la tripulació durant les seves estades prolongades a l'espai. Actualment, els astronautes depenen principalment dels aliments preenvasats, que tenen limitacions en termes de qualitat i nutrició al llarg del temps. Per abordar aquest problema, els investigadors estan explorant la possibilitat de cultivar aliments a l'espai, minimitzant la necessitat d'un reabastament freqüent i assegurant un subministrament d'aliments frescos i nutritius per a missions de llarga durada.

La NASA va iniciar el projecte "Growing Beyond Earth" en col·laboració amb el Jardí Botànic de Fairchild l'any 2015. Aquest projecte implica centenars de classes de ciències de secundària i secundària dels Estats Units que creixen diverses llavors en un hàbitat similar al de l'Estació Espacial Internacional ( ISS). Les llavors que prosperen en aquestes aules es traslladen a una cambra del Centre Espacial Kennedy de la NASA per a més proves. Les llavors seleccionades s'envien finalment a l'ISS per avaluar el seu creixement en condicions de microgravetat.

La NASA també ha desenvolupat sistemes especialitzats per donar suport al creixement de les plantes a l'espai. El sistema de producció d'hortalisses (Veggie) és una cambra de baixa potència capaç de contenir sis plantes. Els membres de la tripulació atenen manualment les plantes, regant-les a mà. Un altre sistema, el Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatitza l'alimentació i el reg de les plantes. El Advanced Plant Habitat és un dispositiu totalment automatitzat dissenyat per estudiar el creixement de les plantes amb una implicació mínima de la tripulació.

Les condicions de llum i nutrients són crítiques per al creixement exitós de les plantes a l'espai. Una sèrie d'experiments coneguts com Veg-04A, Veg-04B i Veg-05 van explorar el creixement de la mostassa Mizuna, un cultiu de fulla verda, en diferents condicions de llum. El rendiment, la composició nutricional i els nivells microbians de les plantes cultivades a l'espai es van comparar amb les cultivades a la Terra. Els membres de la tripulació també van avaluar el sabor, la textura i altres característiques del producte. Un altre experiment, Plant Habitat-04, es va centrar en les interaccions planta-microbi i va avaluar el sabor i la textura dels pebrots.

Els experiments inicials han demostrat que la microgravetat pot afectar el desenvolupament de les plantes, però no perjudica la salut general de les plantes. Per exemple, les plantes de blat van créixer un 10% més altes en microgravetat en comparació amb les seves contraparts a la Terra. Les investigacions de Seedling Growth van revelar que les plàntules poden adaptar-se a la microgravetat alterant l'expressió gènica relacionada amb factors estressants induïts per l'espai. La detecció de la gravetat a les plantes es va explorar mitjançant la investigació Plant Gravity Sensing realitzada per l'Agència d'Exploració Aeroespacial del Japó (JAXA). Aquest estudi va mesurar l'impacte de la microgravetat en els nivells de calci, proporcionant informació sobre el disseny de mètodes efectius per fer créixer plantes a l'espai.

El subministrament adequat d'aigua és un repte important en la microgravetat. La investigació sobre la gestió de l'aigua de les plantes va demostrar un mètode hidropònic per proporcionar aigua i aire a les arrels de les plantes. L'estudi XROOTS va experimentar amb tècniques hidropòniques i aeropòniques (basades en l'aire) com a alternatives al cultiu tradicional a terra. Aquestes tècniques tenen el potencial de permetre la producció de cultius a gran escala per a l'exploració espacial futura.

A més, les investigacions del VEG-03 van implicar el conreu de diverses hortalisses, com ara Extra Dwarf Pak Choi, Mostassa Amara i Enciam Romaine Vermell. Durant l'experiment, l'astronauta de la NASA Mike Hopkins va dur a terme el primer trasplantament de plantes a l'espai, transferint brots sans d'un coixí de planta a altres que lluitaven a Veggie. Aquest trasplantament reeixit presenta noves possibilitats per millorar el creixement de les plantes en microgravetat i ampliar la varietat de cultius que es poden cultivar a l'espai.

Mentre la NASA continua les seves investigacions i experiments, és evident que el cultiu de plantes a l'espai és una solució prometedora per a missions de llarga durada. El coneixement obtingut d'aquests esforços ajudarà a donar forma a les tecnologies i mètodes futurs per a la producció d'aliments sostenibles a l'espai, donant suport als ambiciosos objectius de l'agència d'exploració humana més enllà de la Terra.

Fonts:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)