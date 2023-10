Un estudi recent publicat a Nature posa de manifest la creixent preocupació entre els astrònoms per l'impacte de les megaconstel·lacions en l'astronomia terrestre. Les megaconstel·lacions, com ara Starlink de SpaceX, consisteixen en milers de satèl·lits que proporcionen cobertura global d'Internet. Tot i que aquestes constel·lacions tenen els seus beneficis, també plantegen reptes importants per a les observacions astronòmiques.

L'estudi es va centrar en BlueWalker3, un satèl·lit prototip de la megaconstel·lació BlueWalker de l'AST SpaceMobile. Els científics van construir un sensor terrestre per mesurar la brillantor del satèl·lit amb precisió. Van trobar que BlueWalker3 tenia una classificació de brillantor de 0.4, que es troba al costat més brillant dels objectes del cel nocturn, gairebé tan brillant com les estrelles més brillants. Això suposa una amenaça important per a l'astronomia terrestre, ja que un gran nombre de satèl·lits brillants poden obstruir les observacions.

SpaceX, com un dels operadors de satèl·lits responsables, ha pres mesures per abordar aquest problema. Han fet esforços per enfosquir els seus satèl·lits i minimitzar la reflexió de la llum solar. Tanmateix, les hores posteriors a la posta i abans de la sortida del sol encara són crítiques, ja que els satèl·lits poden semblar especialment brillants durant aquests moments.

La proliferació de megaconstel·lacions de satèl·lits, amb SpaceX llançant uns 4,000 nous satèl·lits Starlink cada mes, és una preocupació creixent. Altres empreses, incloses OneWeb i Amazon, també tenen previst desplegar les seves pròpies megaconstel·lacions. El gran nombre de satèl·lits al cel pot tenir un impacte profund en l'astronomia terrestre.

Els rastres de llum solar reflectits per aquestes megaconstel·lacions poden interferir amb les imatges preses per observatoris terrestres com l'Observatori Vera C Rubin a Xile. Aquesta interferència fa que sigui difícil per als astrònoms dur a terme investigacions i realitzar enquestes que impliquin la recerca d'objectes astronòmics que canviïn de posició o lluminositat.

Els astrònoms demanen cada cop més mesures per mitigar l'impacte de les megaconstel·lacions en l'astronomia terrestre. Tot i que els esforços per minimitzar les deixalles espacials, com els realitzats per l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO), són lloables, cal fer més per abordar les preocupacions específiques que plantegen les megaconstel·lacions.

En conclusió, les megaconstel·lacions han revolucionat la connectivitat global, però no es pot passar per alt el seu impacte en l'astronomia terrestre. La brillantor i el gran nombre de satèl·lits d'aquestes constel·lacions tenen el potencial d'interrompre significativament les observacions astronòmiques. Una col·laboració addicional entre els operadors de satèl·lits i els astrònoms és essencial per trobar solucions que permetin que les dues indústries prosperin alhora que minimitzin la seva interferència mútua.

