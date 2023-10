La capa de gel de Groenlàndia pot ser més resistent a l'escalfament global del que es pensava anteriorment

Un nou estudi publicat recentment suggereix que la capa de gel de Groenlàndia pot ser més resistent a l'escalfament global del que es creia anteriorment. Els investigadors van trobar que la capa de gel reacciona lentament a l'escalfament induït per l'home, el que significa que reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle durant els propers segles podria evitar que es fongui.

L'estudi, realitzat per investigadors de l'Institut de Potsdam per a la Recerca de l'Impacte Climàtic i la Universitat Àrtica de Noruega, va utilitzar models informàtics per simular els efectes potencials de diferents escenaris de temperatura a la capa de gel. Van concloure que fins i tot si es superen temporalment els llindars de temperatura crítics, encara seria possible evitar un punt d'inflexió que donaria lloc a un augment significatiu del nivell del mar durant centenars de milers d'anys.

Tanmateix, els investigadors subratllen que això no vol dir que els esforços per combatre el canvi climàtic s'hagin de relaxar. Afirmen que reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i abordar l'escalfament global segueix sent crucial i urgent. L'estudi destaca la importància d'estabilitzar les temperatures globals a no més d'1.5 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials per evitar que es fongui més la capa de gel.

La capa de gel de Groenlàndia cobreix al voltant del 80% de l'illa més gran del món i actualment contribueix a l'augment del nivell del mar. Si es fongués completament, el nivell del mar global augmentaria uns 24 peus, el que tindria conseqüències devastadores per a les ciutats costaneres de tot el món.

Aquest estudi ofereix l'esperança que si es prenen mesures immediates per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, es pot evitar el pitjor escenari de col·lapse de la capa de gel i augment dràstic del nivell del mar. Tanmateix, el moment de la reducció d'emissions és crucial, ja que un retard de més d'uns quants segles encara podria provocar un augment significatiu del nivell del mar.

En conclusió, tot i que l'estudi suggereix que la capa de gel de Groenlàndia pot ser més resistent a l'escalfament global, subratlla la necessitat d'una acció urgent per abordar el canvi climàtic i minimitzar els riscos associats a la fusió de les capes de gel.

